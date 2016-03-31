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الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر عقب فوزه على الضبعة بهدفين نظيفين

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الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر عقب فوزه على الضبعة بهدفين نظيفين الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر عقب فوزه على الضبعة بهدفين نظيفين

تأهل نادي الزمالك، إلى دور الـ16 في بطولة كأس ، عقب فوزه على شباب الضبعة، بهدفين نظيفين.

الشوط الأول

استقبل محمد كوفي كرة ركنية من الجانب الأيمن في الدقيقة 19 واستطاع أن يرتقي بشكل جيد، وسدد رأسية تجاه المرمى لكنه ابتعدت عن المرمى.

وقام باسم مرسي في الدقيقة 23 أن يستقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن وسددها بالرأس وذهبت أعلى العارضة.

ونفذ باسم مرسي كرة ثابتة بشكل جيد تجاه المرمى في الدقيقة 30 لكنها ارتطمت في العارضة ولم تهز الشباك.

واستطاع الزمالك تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33 عن طريق علي جبر، بعد تنفيذ كرة ركنية من الجانب الأيمن وحاول أكثر من لاعب تسديدها لكن كان الدفاع لها بالمرصاد، قبل أن تصل لجبر الذي وضعها في الشباك.

الشوط الثاني

قام مهاجم شباب الضبعة بتسديد كرة قوية نحو مرمى الزمالك، لكن ارتطمت في محمد كوفي الذي غيّر اتجاهها وذهبت ارتطمت في قائم الزمالك بالدقيقة 55.

وشن الزمالك هجمة قوية على مرمى الضبعة في الدقيقة 60 ذهبت نحوم كهربا الذي سدد كرة نحو المرمى دون أن تشكل خطورة كبيرة.

وفي الدقيقة 65 قام لاعب الضبعة بلعب عرضية رائعة من الجانب الأيسر تجاه مهاجم الفريق الذي سدد بقوة على المرمى لكن تصدى لها جنش وحولها لضربة ركنية.

وأحرز أحمد حمودي هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 73، بعدما ارتدت له الكرة بعد تسديدة مايوكا الذي شارك في المباراة بدلا من باسم مرسي، وسدد حمودي في الزاوية البعيدة، مفتتحا النتيجة للأبيض.

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