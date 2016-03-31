بالصور.. أزهر مطروح يكرم أوائل الجمهورية فى حفظ القرآن والطلاب المتفوقين

كرم الشيخ نجيب عبد الوهاب صالح وكيل منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، بمركز إعلام مطروح، الطلاب الأوائل فى مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وطلاب المعاهد الأزهرية المتفوقين، بالمراحل التعليمية المختلفة.

ووزع وكيل منطقة مطروح الأزهرية، شهادات تقدير ومصاحف على 21 طالبا من حفظة القرآن الكريم، كما كرم 15 طالبا من أوائل الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، ومنحهم شهادات تقدير، ومنح 9 طلاب من الأيتام جوائز مالية بواقع 100 جنيه لكل طالب.

وأكد وكيل منطقة مطروح الأزهرية، خلال لقائه بالطلاب، على أهمية العلم والتعليم ودورهما فى رفع مكانة الإنسان لأسمى وأرقى المنازل.

بالصور.. أزهر مطروح ينظم ندوة لطلاب 5 معاهد للتوعية بمرض الجديرى المائى

بالصور.."القيم الأخلاقية وتعديل السلوك السلبى" ندوة بمعهد الحمام الأزهرى