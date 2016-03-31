وزير الآثار يعلن افتتاح مقبرة كاهن دير المدينة نهاية شهر أبريل المقبل

أعلن وزير الآثار، خالد العناني، عن افتتاح مقبرة كاهن دير المدينة نهاية شهر أبريل المقبل بعد انتهاء أعمال الترميمات بالمقبرة.

وشدد وزير الآثار خلال تفقده لمعبد دير المدينة بمنطقة القرنة الأثرية غرب الأقصر، مساء اليوم الخميس، ضمن زيارته الميدانية للمحافظة، والتي تستغرق يومين أن أعمال الترميمات تجري على قدم وساق بالمقبرة.

وكان قد شهد وزير الآثار مساء اليوم الخميس عملية المسح الراداري التي أجراها خبراء داخل مقبرة الملك الفرعوني توت عنخ آمون بمنطقة وادي الملوك غرب الأقصر للتأكد من نظرية عالم الآثار البريطاني نيكولاس ربفز التي ترجح وجود مقبرة الملكة نفرتيتي خلفها.

وقال وزير الآثار، إنه سيعقد غدًا الجمعة مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية للإعلان عن ما توصلت إليه عمليات البحث الأخيرة، مشيرًا إلي أنه أيًا كانت النتائج فإنه لن يتم المساس بمقبرة توت عنخ آمون.