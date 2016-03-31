"اليوم السابع": تحذير من طوفان غلاء جديد

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

تحت عنوان "تحذير من طوفان غلاء جديد"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة تفاصيل مناقشة مجلس النواب لقانون ضريبة القيمة المضافة بعد إقراره من رئاسة الجمهورية بسعر موحد 14%، وسط تحذيرات من ارتفاع الأسعار بنسبة 70%، والمطالبة بتطبيق القانون بالتدريج.>ـ أسرار سيطرة المخابرات التركية على أيمن نور والإخوان.. ضابط تركى يدير قناة "الشرق" ويحدد أسماء الضيوف بالقناة والتقارير المطلوب عرضها.. تكليف إسطنبول لـ"نور" و"الجماعة" بتضخيم الأحداث فى مصر وترويج الأزمات لضرب الاقتصاد

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