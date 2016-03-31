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"اليوم السابع": تحذير من طوفان غلاء جديد

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"اليوم السابع": تحذير من طوفان غلاء جديد "اليوم السابع": تحذير من طوفان غلاء جديد
تحت عنوان "تحذير من طوفان غلاء جديد"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة تفاصيل مناقشة مجلس النواب لقانون ضريبة القيمة المضافة بعد إقراره من رئاسة الجمهورية بسعر موحد 14%، وسط تحذيرات من ارتفاع الأسعار بنسبة 70%، والمطالبة بتطبيق القانون بالتدريج.

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