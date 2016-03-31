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الرئيس يقر مشروع الموازنة العامة للدولة ويحيلها لمجلس النواب

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الرئيس يقر مشروع الموازنة العامة للدولة ويحيلها لمجلس النواب الرئيس يقر مشروع الموازنة العامة للدولة ويحيلها لمجلس النواب
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين اليوم إلى مجلس النواب.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، اجتمع اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحى وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.


>رئيس الوزراء: الموازنة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلى إلى 3.2 تريليون جنيه

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مصر 365

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