صور.. محافظ الأقصر يوافق على تخصيص مبنى لإقامة كليتي الآثار والألسن

وافق محمد بدر محافظ الأقصر، على تخصيص أحد المباني التعليمية بمنطقة شرق السكة الحديد لإقامة كليتي الآثار والألسن، والتي كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إقامتهما ضمن مجموعة من الكليات الجديدة بمحافظة الأقصر لتكون نواة لإنشاء جامعة الأقصر.

جاء ذلك خلال لقاء ضم كلا من محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح عبد المعطي عميد كلية السياحة، والدكتور منصور النوبي أستاذ الآثار المصرية.

يذكر أن الدراسة بالكليات الجديدة تبدأ العام الجامعي 2016/2017 بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإدارية.