مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(0) شباب الضبعة.. جبر يسجل رغم تألق بوسكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الزمالك وشباب الضيعة في اطار مبارايات دور الـ32 من كأس مصر.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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أحداث اللقاء

ق45: تمريرة طولية من عطيطو تسلمها جبريل دياو وتوغل نحو مرمى الزمالك، واللاعب النيجيري سدد الكرة أرضية لكن مرت بجوار القائم.

ق33: تسديدة من باسم تصدى لها الحارس ثم ارتدت داخل منطقة الجزاء سدد كوفي تصدى لها مدافع الضبعة بجسده، ارتدت لجبر الذي سددها هذه المرة في أعلى الشباك.

ق30: ركلة حرة للزمالك سددها باسم مرسي مباشرة قوية من فوق حائط الصد لكن تصدى لها الحارس.

ق25: تسديدة صاروخية من دويدار من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.

ق22: رأسيه خطيرة من باسم مرسي تصدى لها بوسكا حارس الضبعة وحولها لركنية.

ق19: ركلة ركنية للزمالك نفذت داخل منطقة الجزاء حولها كوفي الخالي من الرقابة برأسه لكن مرت بجوار القائم.

ق14: عرضية داخل منطقة جزاء الضبعة، ارتقى كوفي فوق الجميع وحول الكرة برأسه نحو المرمى لكن مرت بجوار القائم.

ق9: مراوغة رائعة لمحمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقوة والحارس تألق وحولها لركنية.

ق7: ركلة مصية من حمودي لكن وصلت ضعيفة في يد الحارس.

ق5: عرضية لأقصى اليسار حولها محمد إبراهيم من لمسة واحدة لباسم داخل منطقة الجزاء، والأخير تسلم الكرة ثم راوغ مدافع الضيوف وسدد الكرة نحو المرمى لكنها اصطدمت في قدم الدفاع.

انطلاق المباراة

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