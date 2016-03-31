وزير الآثار يشهد المسح الراداري بحثًا عن مقبرة «نفرتيتي» بوادي الملوك في الأقصر

شهد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم الخميس، عملية المسح الراداري التي أجراها خبراء داخل مقبرة الملك الفرعوني توت عنخ آمون بمنطقة وادي الملوك غرب الأقصر، للتأكد من نظرية عالم الآثار البريطاني نيكولاس ربفز التي ترجح وجود مقبرة الملكة نفرتيتي خلفها.

وقال وزير الآثار أنه سيعقد، غدًا الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية للإعلان عن ما توصلت إليه عمليات البحث الأخيرة، مشيرًا إلى أنه أيًا كانت النتائج فإنه لن يتم المساس بمقبرة توت عنخ آمون.

وأوضح “العناني”، – في تصريحات صحفية – له أنه في حال أن ثبت من عمليات المسح الرادري وجود مقبرة أثرية خلف مقبرة توت عنخ آمون فسيتم فتح ثقب في الجبل خلف المقبرة بقطرة بوصة مبدئيًا حفاظًا علي نقوش مقبرة توت عنخ آمون.