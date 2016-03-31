الأهلي يعقب لـ في الجول على بلاغ منع مارتن يول من ممارسة عمله

تحدث محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لـFilGoal.com عن البلاغ المقدم للنائب العام من قبل نقابة المهن الرياضية والتي تطالب بمنع مارتن يول من ممارسة عمله.

مكتب النائب العام استقبل يوم الخميس بلاغا من قبل نقابة المهن الرياضية ضد مارتن يول مستنده في بلاغها على أن "الأهلي لم يستخرج تصريح ممارسة مهنة من النقابة للمدير الفني". (طالع التفاصيل)

وقال محمد عبد الوهاب لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يصل إلينا أي قرار من النائب العام".

وأضاف "سيتم البحث في تفاصيل الأمر وبالتأكيد سيتم تطبيق القانون وسنري الإجراءات التي علينا اتخاذها".

وأكمل حديثه قائلا: "سنرى الأوراق التي ستطلب مننا كذلك إذا يجب علينا تسديد مستحقات معينة أو غير ذلك. سنرى كل ذلك بمجرد وصولنا أي قرار رسمي أو مخاطبة".