23 أبريل.. انطلاق فاعليات مهرجان «الهند على ضفاف النيل»

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن فعاليات مهرجان “الهند على ضفاف النيل”، للعام 2016م.

ومن المقرر أن تبدأ الفاعليات يوم 23 أبريل القادم، والذي سيمتد حتى الـ 7 من مايو في عدد من المحافظات مصر.

ويقام مهرجان “الهند على ضفاف النيل “، للعام الرابع على التوالي، بحضور سفير الهند بالقاهرة “سانجاي باتاتشاريا”، بمقر السفارة الهندية بالزمالك.

وقال السفير الهندي “سانجاي باتاتشاريا”، إن ” المهرجان يعد تظاهرة فنية تقدم خلاله أشكال من الموسيقى، الرقص، الفنون المسرحية، والبصرية الهندية المعاصرة، والكلاسيكية، إضافةً إلى أطباق من المطبخ الهندي” .

وكشف السفير خلال المؤتمر عن إقامة فعالية بعنوان “نساء بارزات”، لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها النساء في مصر، وإبراز التحديات والفرص المتشابهة التي تواجهها المرأة، فضلًا عن أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال، وتكريم عدد من الشخصيات النسائية المصرية البارزة.

مراسل: عمر جمال