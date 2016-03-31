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محافظ بني سويف يخاطب «الرياضة» للنظر في اشتراكات النادي الرياضي‎

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محافظ بني سويف يخاطب «الرياضة» للنظر في اشتراكات النادي الرياضي‎ محافظ بني سويف يخاطب «الرياضة» للنظر في اشتراكات النادي الرياضي‎

المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف – أرشيفية

 

خاطب المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، في ضوء صلاحياته باعتباره الوزير المختص بشؤون الأندية.
> وذلك بشأن إعادة النظر فيما تمخض عنه اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي بني سويف الرياضي من زيادة قيمة الإعانة والتبرعات الإنشائية “إشتراك ” للنادي من مبلغ 3400 جنيهاً إلى 25 ألف جنيهًا.

كما كلف “المحافظ” السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت بمخاطبة مديرالشباب والرياضة لإعمال السلطة المخولة له في المادة 39 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة.

وذلك للتوصل لاعادة النظر في قرار زيادة التبرعات. حيث أن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي بني سويف الرياضي قد ورد خاليًا من إدراج الموضوع الخاص بزيادة الإعانة والتبرعات الإنشائية، الأمر الذي قد يوصم القرار بالعوار القانوني.

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