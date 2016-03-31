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طريقة فعالة و سهلة لعلاج قشر الشعر

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طريقة فعالة و سهلة لعلاج قشر الشعر طريقة فعالة و سهلة لعلاج قشر الشعر

ربما لا تعلمين أن هناك العديد من المواد البسيطة الموجودة بمطبخك فعالة جداً لعلاج قشرة الشعر و الرأس, و التى يمكن استخدامها ببساطة, و تحقق أفضل نتيجة بكثير من منتجات العناية بالشعر غالية الثمن و المنتشرة بالأسواق.

للنعناع الأخضر مثلاً القدرة على التخلص من القشرة, و يمكنك تجريب ذلك بطحن حفنة من أوراق النعناع الأخضر أو الجاف و إنقعيها في نصف كوب من الكحول الطبي النقي لمدة يوم كامل.

بعدها قومي بتصفية المزيج ثم أضيفي إليه نصف ملعقة ماء و سوف يتعكر الخليط, ضعيه على شعرك بعد غسيله بالشامبو و اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفى, و سوف تلاحظين اختفاء القشرة بعد ثلاث مرات استخدام.

يمكنك أيضاً استخدام غسول الفم فهو يساعد فى التخلص من القشرة و يمنع التصاق خصلات الشعر ببعضها.

قومي بوضع جزء من غسول الفم إلى تسعة أجزاء ماء و إغسلي شعرك بالشامبو ثم دلكي فروة رأسك بهذا المزيج و اتركيه على شعرك.

إستخدمي غسول فم مطهر يحتوى على مادة الليسترين كمادة فعالة, فهى الأساس فى علاج القشرة و تقوية فروة الرأس و إعادة التوازن لها من جديد.

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