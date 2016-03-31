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حبس بقال 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء شرائها الحلوى بأكتوبر

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حبس بقال 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء شرائها الحلوى بأكتوبر حبس بقال 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء شرائها الحلوى بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس بقال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بمدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد صالح وكيل أول النيابة، أنه أثناء خروج الطفلة "ب.ح" 6 سنوات من منزلها متوجهة لسوبر ماركت لشراء بعض الحلوى فوجئت بالمتهم صاحب "الماركت" يطلب منها الذهاب معه للمخزن لإعطائها ما تريد، فدخلت معه المخزن، وهناك تعدى عليها جنسياً، ما دفعها للبكاء والصراخ.

وأضافت التحقيقات، أنه فور عودة الفتاة إلى منزلها أخبرت والدها بما حدث، وعلى الفور توجه الوالد إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، وحرر بلاغ اتهم فيه صاحب السوبر ماركت بهتك عرض طفلته البالغة من العمر 6 سنوات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.


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