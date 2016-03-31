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"نيابة الزقازيق" تخلى سيبل طبيبة تسببت فى مقتل طفل صدمته بسيارتها

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"نيابة الزقازيق" تخلى سيبل طبيبة تسببت فى مقتل طفل صدمته بسيارتها "نيابة الزقازيق" تخلى سيبل طبيبة تسببت فى مقتل طفل صدمته بسيارتها
قرر أحمد ياسين مدير نياية مركز الزقازيق، تحت إشراف المستشار أحمد الفقى محامى عام نيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل طبيبة، والتحفظ على سيارتها، على ذمة التحقيقات، صدمت طفلا فى فناء المدرسة، مما أدى لوفاته.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بتجمهر عدد من أهالى منطقة أبوحسين، أمام مدرسة خاصة، بعدما صدمت طبيبة بشرية، تلميذًا بسيارتها خلال ركنها بجراج المدرسة.

انتقل الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، ومعانوه، وتم التحفظ على المتهمة "دينا، ن" طبيبة، وعلى سيارتها، ونقل جثة "عبدالرحمن، ا"، 5 سنوات، إلى مستشفى الأحرار، وتوفى متأثرًا بإصابته.


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