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نيابة الهرم تنقل المتهم المصاب بالإيدز لحميات إمبابة وتستعجل تحليل 170آخرين

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نيابة الهرم تنقل المتهم المصاب بالإيدز لحميات إمبابة وتستعجل تحليل 170آخرين نيابة الهرم تنقل المتهم المصاب بالإيدز لحميات إمبابة وتستعجل تحليل 170آخرين
أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم بنقل أحد المتهمين، والذى كان محتجزا بالقسم و يدعى "فراولة" إلى مستشفى الحميات بإمبابة، بعد تبين إصابته بالإيدز.

كما أمرت النيابة باستعجال نتائج تحليل الطبى لجميع المتهمين الـ170، للمرة الثالثة فى واقعة احتجاز 3 متهمين بالشذوذ الجنسى داخل الحجز القسم، وتبين إصابة أحدهم بالإيدز بعد أن قالت شقيقة المتهم "فراولة" إنه مصاب بمرض الإيدز.

وكانت شقيقة أحد المتهمين ويدعى "فراولة" والمتهم فى قضية شذوذ جنسى قد حضرت إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها مصاب بمرض الإيدز، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة، لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية، ما استدعى عزله عن بقية المتهمين الذين تصادف حجزهم معا.


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