مكياج الربيع من توفيسد Too faced

علامة توفيسد التجارية تحتفل بإطلاق مجموعة موسم الربيع الغنية بالتصاميم المميّزة على شكل قلوب

مجموعة رائعة سترضي حتماً السيّدات المولعات بمستحضرات التجميل المميّزة!

متوفر حاليا لدى جميع فروع سيفورا

باليت ظلال العيون CHOCOLATE BON BONS

اكتشفي مجموعة رائعة من ظلال العيون المصمّمة على شكل قلوب داخل باليت مميّزة التصميم تحتوي على 16 ظل عيون بتغطية برّاقة وماتية تجمع بين درجات اللون الزهري والألوان الباردة والحيادية الجميلة والمثالية لتطبيقها يومياً. تتميّز هذه الباليت بتركيبة بودرة الكاكاو الغنية بمضادات الأكسدة. تُعَد باليت Chocolate Bon Bons الإصدار الثالث من مجموعة باليت ظلال العيون Chocolate Bar التي تشكل خط المنتجات الأكثر مبيعاً في شركة تو فيسد، وقد تكون الباليت الأكثر جمالاً في المجموعة بأسرها. تتضمن الباليت الجديدة دليل تطبيق مكياج العيون Glamour Guide الرائع الذي يحتوي على إرشادات مفصَّلة خطوة بخطوة تساعدك في تطبيق 3 إطلالات رائعة.

• تتميّز بتركيبة بودرة الكاكاو الغنية بمضادات الأكسدة

• 14 لوناً جديداً + لونان اثنان يُعتبران الأكثر رواجاً = إطلالات متنوعة ومكياج متألق

• بودرة ظلال عيون على شكل قلوب متوفرة بدرجات ألوان ساطعة: ها هو الإصدار الأحدث من مجموعة منتجات Chocolate Bar الذي بات في متناولك!

بودرة CANDLELIGHT GLOW - مزدوجة اللون لإبراز ملامح الوجه

وداعاً لمستحضرات إضاءة الوجه السيئة! ورحبّي معنا ببودرة إضاءة الوجه من خط مستحضرات الإبراز الشهيرة من "تو فيسد" التي تتمتع بلون مميّز وتبرز ملامح الوجه بطريقة رائعة بفضل تقنية الفوتولايت التي تنشر شعاع الضوء وتكسره. تمنحك بودرة Candlelight Glow بشرة متألقة مهما كانت طبيعة الإضاءة. ومن أجل إطلالة أكثر أناقة، يمكنك دمج اللونين المتوفرين في هذه البودرة للحصول على درجة اللون التي تناسبك، أو يمكنك ببساطة تطبيق كل درجة لون على حدة من أجل إبراز منطقة محدّدة في الوجه.

• بفضل تقنية الفوتولايت، يمكنك اليوم الحصول على تغطية بشرة خالية من الشوائب ومثالية لجلسة تصوير تستخدم الإضاءة الاحترافية.

• إضاءة وردية التوهج بلون Rosy Glow: تمنحك البودرة ذهبية اللون بشرة نضرة صحية، فيما تساعدك البودرة زهرية اللون في إضاءة ملامح الوجه وإبرازها بصورة جميلة.

• إضاءة بدرجة لون دافئة جديدة Warm Glow: احصلي على إضاءة مشرقة ورائعة من خلال دمج لونَي البيج الفاتح والدراقي.

• إطلالة جديدة وبشرة متألقة كالمعتاد.

يمكنك تطبيق بودرة الإضاءة على عظمتَي الوجنتين، وعظمتَي الحاجبين والذقن، وغيرها من مناطق الوجه للحصول على تغطية معزّزة الإضاءة ومتألقة على الدوام.

متوفرة في لونين: Rosy Glow وWarm Glow

كريم تمهيدي GLITTER GLUE EYE SHADOW PRIMER

يساعد الكريم التمهيدي Glitter Glue في تثبيت ظلال العيون البرّاقة ومنعها من التناثر على باقي مناطق الوجه. وهو يساعد في تثبيت ظلال العيون شديدة البريق واللمعان أو حتى ظلال العيون بالألوان الميتاليكية متلألئة التغطية، ويعزّز أيضاً لونها في انعكاس الضوء. يكفي تطبيق كمية صغيرة من كريم التثبيت التمهيدي على الجفن النظيف من أي مستحضر تجميل ثم وزّعي ظلال العيون. وداعاً إذاً لظلال العيون البرّاقة المتناثرة وغير الثابتة!

احصلي على مكياج عيون برّاق وأنيق بتغطية ثابتة

• عناصر تماسك مميّزة تساعدك في تثبيت ظلال العيون البرّاقة واللمّاعة وبالتالي تفادي المكياج المتناثر.

• ظلال عيون برّاقة أكثر ثباتاً وتوهجاً

• رأس الأنبوب رفيع للغاية من أجل تطبيق الكريم بإتقان بدون وضع كمية مفرَطة.

نصيحة خبراء التجميل: يمكنك استخدام كريم تثبيت الألوان البرّاقة فوق ظلال العيون من أجل ثبات إضافي بعد تطبيق مكياج العيون.

كريم تمهيدي HANGOVER REPLENISHING FACE PRIMER

هل تعانين بشرة مرهقة نتيجة دوام العمل الطويل والسهر المتواصل؟ هل تبحثين عن الحل الجذري لاستعادة نضارة بشرتك؟ إليك إذاً الدواء الشافي ذات النتيجة الفورية: يحتوي كريم Hangover التمهيدي على تركيبة غنية بماء جوز الهند والبروبايوتيك والفيتامينات المُجدِّدة لخلايا البشرة، وهي تعمل كلّها معاً على تحسين قوام البشرة المرهقة والباهتة وتساعد في الوقت نفسه، في تثبيت المكياج من أجل إطلالة نضرة وقوام معزّز. يمكنك تطبيق كريم Hangover وحده للحصول على إطلالة متألقة أو وضعه تحت بودرة البرونزر وكريم الأساس وغيرها من أنواع بودرة التجميل من أجل تغطية منسجمة مثالية.

يتميّز بتركيبة غنية تجمع بين ماء جوز الهند والبروبايوتيك والفيتامينات المُجدِّدة لخلايا البشرة من أجل:

• منحك بشرة نضرة شديدة الترطيب

• تعزيز مرونة البشرة وتوحيد لونها

• تلطيف بشرتك وتنعيمها

• تزويدك بمنتج غني بكل الفوائد المتوفرة عادة في الكريمات التمهيدية.

*نتائج فورية:

بشرة أكثر ترطيباً بحسب تصريحات 100%*من المستخدمات.

بشرة نضرة تماماً كما لو حظيت بساعات نوم كافية بحسب تصريحات 100% من المستخدمات.

بعد 8 ساعات:

مكياج أكثر تألقاً بحسب تصريحات 100%* من المستخدمات.

سهولة فائقة في تطبيق المكياج بسلاسة تامة بحسب تصريحات 100%* من المستخدمات.

• *تم جمع هذه النتائج بإجراء اختبار تقييم ذاتي شمل 30 امرأة

كريم SHADOW INSURANCE SMOOTHING EYE SHADOW PRIMER

اختبري الحب من النظرة الأولى!

سعت شركة تو فيسد إلى إطلاق إصدار جديد من خط كريم Shadow Insurance التمهيدي الأكثر طلباً والأشهر في خطوط منتجاتها الثورية. يتميّز الإصدار الجديد الأكثر مبيعاً بحلة متطورة إلا أنّ تركيبته الرائعة لم تتغيّر مطلقاً. يساعد الكريم التمهيدي في تثبيت ظلال العيون وتعزيز ألوانها من أجل مكياج مقاوم للماء لا يتناثر ولا يتلاشى. يتميّز الكريم بتركيبة رائعة خفيفة للغاية بحيث يسهل تطبيق المنتج فوق الجفن، موفراً بالتالي تغطية أساسية ملساء ومنسجمة القوام. ويتيح بالتالي تطبيق ظلال العيون بسهولة فائقة ويساعد في تثبيت مكياج العيون لمدة طويلة.

تألقي بمكياج عيون جريء ومختلف

• يتضمن عناصر تماسك فريدة تساعدك في تثبيت صباغ ظلال العيون من أجل مكياج عيون يدوم طويلاً.

• يمنحك مكياجاً مقاوماً للماء والتلطيخ لا يسيل ولا يتناثر بل يبقى ثابتاً لمدة طويلة.

• يعزّز ألوان ظلال العيون ويثبِّت الصباغ فيها.

• يوفر تغطية منسجمة اللون على الجفن.

• يتميّز برأس رفيع للغاية من أجل تطبيق الكريم بإتقان بدون وضع كمية مفرَطة.

نصيحة خبراء التجميل: ضعي المستحضر باستخدام أصبعك النظيف من أجل توزيعه بصورة متساوية ومثالية.

- مكياج عيون ثابت بفضل هذا الكريم التمهيدي بحسب تصريحات 100% من المستخدمات.

- ظلال عيون أسهل دمجاً وتطبيقاً بعد استخدام هذا الكريم التمهيدي بحسب تصريحات 100% من المستخدمات.

بعد 8 ساعات:

- إنّه أفضل كريم تمهيدي لمكياج العيون على الإطلاق بحسب تصريحات 97% من المستخدمات.

- استعداد تام لاستبدال كريمات ظلال العيون التمهيدية المستخدَمة حالياً بهذا الكريم التمهيدي الثوري بحسب تصريحات 100% من المستخدمات.

- ظلال عيون أكثر ثباتاً وأقل تناثراً بفضل هذا الكريم التمهيدي بحسب تصريحات 97%* من المستخدمات.

*تم جمع هذه النتائج بإجراء اختبار تقييم ذاتي شمل 32 امرأة

متوفر في لون واحد: Original

أحمر الشفاه السائل MELTED CHOCOLATE

تحاكي مجموعة أحمر الشفاه السائل Melted وMelted Metal الأكثر مبيعاً في شركة تو فيسد، بتركيبتها الثورية قطع الحلوى اللذيذة، وتتوفر في ستة ألوان جديدة غنية ببودرة الكاكاو العبقة. يوفر أنبوب أحمر الشفاه السائل تغطية زكية الرائحة ومعزّزة بالألوان القوية اللافتة والمشبعة بالصباغ. ويتيح رأس الأنبوب المخملي ومشطوب الشكل تطبيق المنتج بدقة تامة بدون أخطاء. تستند تركيبة أنبوب أحمر الشفاه السائل إلى تقنية استثنائية مستوحاة من شكل الأنبوب المائع أثناء عملية تطوير المنتج في المختبر، وتزوّد هذه التقنية أحمر الشفاه بقوام سائل يمنح الشفاه لوناً معزّزاً وتغطية لامعة غنية.

أدهشي الحضور بشفاه جذابة وآسرة

• يحتوي على بودرة الكاكاو الغنية بمضادات الأكسدة ويتميّز برائحة الشوكولاته العبقة المحسِّنة للمزاج.

• يمنح شفاهك لوناً ساطعاً مشبع الصِباغ وتغطية طبيعية وناعمة وغير لزجة

• يتميّز برأس مخملي مشطوب يتيح تطبيق أحمر الشفاه بدقة تامة على الدوام، بدون الحاجة إلى فرشاة مكياج.

• يتوفر في تركيبتين: Melted Liquefied Long Wear Lipstick وMelted Metal Liquefied Metallic Lipstick المتوفرتين بمجموعة ألوان جديدة ساطعة مستوحاة من ألوان الشوكولاته.

• يؤكد السيد جيرود بلاندينو، وهو أحد مؤسسي شركة تو فيسد والمدير الإبداعي فيها، بأنّ أحمر الشفاه الأجمل والأغنى تركيبة والأكثر صِبغة يكون في شكله السائل أثناء تطويره في مختبرات تركيب مستحضرات التجميل. ومن هذا المنطلق، استوحت تو فيسد خط أحمر الشفاه السائل Melted.

نصائح سريعة مفيدة: للحصول على مكياج زكي الرائحة وغني بألوان الشوكولاته والكاكاو، يمكنك تطبيق أحمر الشفاه Melted Chocolate مع مجموعة باليت ظلال العيون Chocolate Bar Eye Shadow وكريم الأساس الغني ببودرة الكاكاو Cocoa Powder Foundation، وبودرة البرونزر Chocolate Soleil أو حتى بودرة تحديد ملامح الوجه Cocoa Contour الغنية بدرجات ألوان الكاكاو.

متوفر في 6 ألوان:

فرشاة مكياج متعدّدة الاستعمالات Mr RIGHT POWDER BRUSH

إليك فرشاة مكياج مثالية واحدة متعدّدة الاستعمالات تكفي لتطبيق مكياجك الكامل. على غرار باقي فُرَش المكياج التي عوّدتك عليها ماركة تو فيسد الرائدة، تتميّز فرشاة Mr. Right بشعيرات اصطناعية عالية الجودة. يمكن استخدام الفرشاة جافة أو رطبة لتطبيق كريم الأساس أو البودرة على اختلاف أنواعها، لا سيما كريم الأساس، البودرة، البلاش والبرونزر، وغيرها من مستحضرات التجميل التي تريدين استخدامها!

• شعيرات اصطناعية عالية الجودة

• فرشاة مميّزة التصميم مزوّدة بربطة عنق صغيرة!

• فرشاة متعددة الاستعمالات يمكن استخدامها جافة أو رطبة.

نصيحة خبراء التجميل: تتيح هذه الفرشاة التي تتميّز برأس مستدق قليلاً، تطبيق مستحضرات التجميل على اختلافها في كل مناطق الوجه، سواء لتثبيت كريم إخفاء العيوب أو تطبيق بودرة تحديد ملامح الوجه بدقة تامة.