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كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك في إفريقيا

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كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك في إفريقيا كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك في إفريقيا

حقق النادي الأهلي للكرة الطائرة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في بطولة إفريقيا للأندية.

الأهلي خسر من الترجي التونسي في الدور ربع النهائي. الزمالك بدوره لحق بالأهلي بعد الخسارة أمام سموحة.

وضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فاز الأهلي على الزمالك 3-0.

شوط أول 25-22. وثاني بنفس النتيجة وثالث بنتيجة 25-23 لينجح الأهلي في الانتصار ليضرب موعدا مع كينشايا الكونجولي يوم الجمعة في لقاء تحديد المركز الخامس والسادس.

بينما سيلعب الزمالك أمام فاب الكاميروني في لقاء تحديد المركز السابع والثامن.

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