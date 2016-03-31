أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بلاغ للنائب العام لمنع مارتن يول من تدريب الأهلي

Google+ Print
بلاغ للنائب العام لمنع مارتن يول من تدريب الأهلي بلاغ للنائب العام لمنع مارتن يول من تدريب الأهلي

تقدمت نقابة المهن الرياضية ببلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي للمطالبة بمنع الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق، من ممارسة مهام عمله وعدم نزول الملعب في المباريات الرسمية للفريق الأحمر.

واستندت نقابة المهن الرياضية في بلاغها على أن الأهلي لم يستخرج تصريح ممارسة مهنة من النقابة للمدير الفني.

إلى جانب عدم سداد مستحقات النقابة منذ عام 2010.

وينص قانون نقابة المهن الرياضية رقم 63 لسنة 2010، على سداد أي نادي 10% من قيمة التعاقد مع المدرب الأجنبي. و5 % من قيمة التعاقد مع المدرب المصري.

وهو ما لم يحدث من جانب مسؤولي الأهلي منذ التعاقد مع المدير الفني السابق جوزيه ومرورا بالأسباني جاريدو والبرتغالي بيسيرو، وأخيرا الهولندي مارتن يول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع