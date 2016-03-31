ملكة جمال مصر إنجي عبد الله تنجو من "سرطان المخ"

كما أحزنت الآلاف من عشاقها بخبر إصابتها بسرطان في المخ بعد أشهر قليلة من زفافها، سارعت ملكة جمال مصر إنجي عبد الله لطمأنة محبيها من داخل المركز الطبي باليابان فجر اليوم الخميس، مؤكدة عبر صفحتها على "الفيسبوك" أنها خضعت لفحوصات طوال الشهرين الماضيين وتأكدت أن الورم الموجود في المخ "غير خبيث".

إنجي عبد الله المتوجة بلقب ملكة جمال مصر عام 1999 والتي احترفت التمثيل حتى زواجها مؤخراً من دبلوماسي تركي، ذهبت لمركز طبي متخصص في اليابان لمتابعة نمو الورم بعد تشخيص حالتها في تركيا بسرطان بالمخ، ولكنها أصدرت فجر اليوم بياناً لتصحيح تشخيص حالتها الطبية قالت فيه:"أنا الحمد لله كويسه ومبسوطه اوى علشان عرفت ان الورم الحمد لله مش خبيث ، انا عملت فحوصات كتير هنا في اليابان واللي اتأكدت منه دلوقتى انو مش خبيث لان حجم الورم متغيرش من شهرين.

أضافت: في احتمالات تانيه كتير ،انه يكون فيروس او انفكشن ، بس حعرف النتيجه النهائيه كمان اسبوع، انا دخلت المستشفي لمده اسبوع عملت فحوصات كتير علي المخ، وعينه من النخاع الشوكى ،والله العظيم كل الدكاتره اللي متابعين حالتي هنا مذهولين ، في الاشعات باين حجم ورم وكبير في مكان خطر هو جذع المخ اللي ميقدروش يخدوا عينه منه لانه في مكان خطر ، بس انا معنديش اي اعراض خارجيه غير لما امشي لمده طويله بفقد الاحساس برجلي واحيانا بشوف كل حاجه قدامي اتنين ، وهما مش عارفين ازاى ده ممكن يحصل ، وفعلا شايفني حاله غريبه ،لان الاعراض اللي عندي حاجه بسيطه قدام الاشعات اللي شايفنها.

وتابعت بيانها قائلة: بس هقول الحمد لله ان الدعا اللي اتدعالي من كل الناس اللى حواليا اهلي واصحابي مسلمين ومسحيين وحتى بوذين هنا من اصحابي في اليابان ، والحب و الخوف اللي شفته من الناس عليا وحتي جوزي اللي ربنا اكرمني بيه ووقف جانبي وكان بيراسل اكبر مستشفيات في لندن و امريكا لحد الفجر هنا علشان فرق التوقيت بينا، حسيت انا قد ايه محظوظه ومكنش فارق معايا ايه ممكن يحصلي كفايه اني شفت الحب ده من كل اللي حواليا،وساعتها كنت بفكر انوا خلاص كلها شويه وقت مش اكتر، بس كنت سعيده و عمري حتي ما عيطت مره ، قلت كلنا لينا وقت وانا ممكن وقتي جه، بس كفايه اني كنت محظوظه وشفت حب الناس واد ايه دي نعمه، بس الحمد لله ان كويسه وفى امل كبير اوى دلوقتى انها تطلع حاجه ممكن تتعالج، انا فعلا بشكر كل اللي حواليا وحاسه ان كل الدعا اللي اتدعالى فرق كتير وعندي ايمان ان ممكن يكون غير من حاجه وحشه كانت هتحصلي، بجد شكرا من قلبي وربنا يحميكوا لاهلكو وكل الناس اللي بيحبوكوا وبتحبوهم .شكراااااا