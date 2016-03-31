رقم قياسي باسم ياخور فهل ينجح بهذه المغامرة ؟

يظهر النجم السوري باسم ياخور هذا العام لأول مرة بعدد كبير من المسلسلات في موسم درامي واحد وهو ما لم نعتده من باسم خلال السنوات الأخيرة.

باسم أدّى أحد أدوار البطولة في مسلسل البيئة الشامية " خاتون " وهي أول مشاركة له في أعمال البيئة الشامية، كما أدى دور البطولة في خماسية " شكرا على النسيان " في الجزء الثالث من مسلسل " أهل الغرام" بالإضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل " العراب " و الذي يحمل عنوان "تحت الحزام "، كما سيكون باسم حاضراً في بطولة مسلسل " الندم " عدا عن حلوله ضيفاً على مسلسل " زوال " .

إذا خمسة مسلسلات هو رقم قياسي بالنسبة للنجم السوري الذي لم يعتد على المشاركة بهذا الكم من الأعمال في موسم واحد .

باسم هذا الموسم سيجد نفسه أمام تحدٍ كبيرٍ هو تحدي الاختلاف والابتعاد عن التكرار وخصوصاً ان العديد من هذه الأعمال يتزامن تصويرها مع بعضها البعض فالعراب يصور حالياً وكذلك الندم بينما تزامن تصوير "خاتون " مع " زوال " أما " أهل الغرام فهو الوحيد الذي صوره ياخور منفرداً .

وبالتالي اصبح واضحاً حجم الضغط الذي يتعرض له الممثل السوري من ناحية الزمن وبنفس الوقت من ناحية فصل الشخصيات عن بعضها البعض وإعطاء كل شخصية حقها .

بالطبع باسم ممثل محترف ومشهود له بالكفاءة العالية بأداء أدواره وقدرته الكبيرة على تنويع شخصياته و حضوره ولكن مع هذا الرقم القياسي هل سيكون حضور باسم قوياً في كل الأعمال التي شارك بها أم أنه أعطى لشخصيات على حساب أخرى .

باختصار هي مغامرة من النجم السوري فهل ما دفعه إليها هو أن كل الشخصيات التي قدمت له كانت مغرية ولا يمكن التخلي عنها و هل تكون نتائجها ممتازة أم باسم تسرع باتخاذ القرار بالمشاركة بكل هذه الأعمال ؟

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