شيرين لن تعتزل موازين
الخميس 31-03-2016 20:09
أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن عودة نجمة الموسيقى العربية شيرين عبد الوهاب لإحياء النسخة الخامسة عشر من مهرجان موازين الذي ستحتضنه العاصمة الرباط ما بين 20 و 28 مايو 2016.
وستحيي شيرين حفلتها الفنية يوم الخميس 26 مايو 2016 على منصة النهضة.
يذكر أن شيرين شاركت في موازين 2009 و 2013 حيث كانت في آخر مشاركة لها مثار بعض الانتقادات بسبب لباسها السبور العادي الذي لا يليق بمنصة السهرات .
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