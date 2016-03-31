أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شيرين لن تعتزل موازين

Google+ Print

الخميس 31-03-2016 20:09

أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن عودة نجمة الموسيقى العربية عبد الوهاب لإحياء النسخة الخامسة عشر من مهرجان موازين الذي ستحتضنه العاصمة الرباط ما بين 20 و 28 مايو 2016.

وستحيي شيرين حفلتها الفنية يوم الخميس 26 مايو 2016 على منصة النهضة.

يذكر أن شيرين شاركت في موازين 2009 و 2013 حيث كانت في آخر مشاركة لها مثار بعض الانتقادات بسبب لباسها السبور العادي الذي لا يليق بمنصة السهرات .

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»