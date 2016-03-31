شيرين لن تعتزل موازين

أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن عودة نجمة الموسيقى العربية شيرين عبد الوهاب لإحياء النسخة الخامسة عشر من مهرجان موازين الذي ستحتضنه العاصمة الرباط ما بين 20 و 28 مايو 2016.

وستحيي شيرين حفلتها الفنية يوم الخميس 26 مايو 2016 على منصة النهضة.

يذكر أن شيرين شاركت في موازين 2009 و 2013 حيث كانت في آخر مشاركة لها مثار بعض الانتقادات بسبب لباسها السبور العادي الذي لا يليق بمنصة السهرات .

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