لينا حوارنة: القائمون على "مدرسة الحب" و "بقعة ضوء" لم يحترموني

قالت الفنانة السورية لينا حوارنة إنها مرتاحة لكونها مسالمة على جميع الأصعدة ولا تقاتل للوصول كما أنها تؤمن بأنها ستكون ما تريد يوماً ما. وبينت لينا في مقابلة إذاعية أنها تمثل لشغفها بالفن وليس للوصول للشهرة ورأت أن الجمهور في كثير من الأحيان يكون أكثر إنصافاً من المنتج ومن المخرج .

وعن موسم دراما 2016 كشفت "حوارنة" أنها اعتذرت عن المشاركة في (بقعة ضوء ) و(مدرسة الحب) لأسباب تتعلق بما أسمته " عدم الاحترام في طريقة التعامل معها " .

وعن حال الدراما اليوم تقول "حوارنة" إنها فقدت مبادءها وقيمها في كثير من النواحي, معتبرة أن مسلسل (باب الحارة) صنع نجوماً من بعض الفنانين وأنه لو طلب منها المشاركة فيه ستقبل رغم تحفظاتها على دراما البيئة الشامية وأجزائها ، وبحسب رأيها فقنوات الmbc تلعب وتتحكم بالدراما والفنانين بشكل سلبي.

لينا اعترفت أن عمرها لا يشكل أي هاجس بالنسبة لها وكشفت أنها تبلغ 49 عاماً وأن الرجل في حياتها ليس موجوداً اليوم , معلنة أنها لو تركت التمثيل لكانت ستخضع للتجميل ولحقن البوتوكس أما الآن فهي تحتاج ملامحها وتعابيرها الطبيعية في مهنتها .

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