عائلة لين الحايك تنفي تلقي ابنتها تهديدات بالقتل

نفت عائلة الفائزة في برنامج "ذا فويس كيدز" لين الحايك كل ما يشاع على وسائل التواصل الاجتاعي بأن أفراد العائلة قد تبلّغوا تهديداً بالقتل بشكل صريح وعلني من قبل شبان الحركة الإسلامية في حي البقار في طرابلس مكان إقامتها حيث نشر أنها تلقت تهديداً بالقتل"بعدما فازت في بطولة الأغنية للأطفال في محطة "أم بي سي"، معتبرين أنها "تروّج لفن الحرام وهي فتاة ما زالت في سن الـ11 سنة".

وقالت عائلة لين في اتصال لها مع "سيدتي نت" "أن هذا الكلام "عار عن الصحة تماماً، ولم نتلق شيئاً ، فنحن من طرابلس (شمال لبنان) ولين محبوبة كثيراً وقد استقبلها أهل طرابلس بشكل لا يوصف بعد فوزها باللقب وأٌقاموا لها تكريماً حاشداً حضره أكثر من سبعة آلاف شخص".

وأضافت العائلة خلال حديثها قائلة: " هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، لين تتابع دراستها بشكل طبيعي في مدرستها، وهناك عدة مشاريع تقوم بتحضيرها مع زملائها في برنامج "ذا فويس كيدز" خاصة وأنهم يتحضرون للقيام بجولة عربية ضخمة بعد انتهاء العام الدراسي، وهناك حفلة كبيرة ستقام في 23 ابريل (نيسان) في بيروت. الحياة تسير بشكل طبيعي، ونتمنى على الجميع عدم التداول بهذا الخبر الذي نعتبره فقط للبلبلة وإثارة الجدل حول البرنامج واللقب، وكما هو معروف فإن الناس تتناقل الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها ومصداقيتها... وهذا ما حصل مع هذا الخبر الأكذوبة، والذي يعرف لين ويحبها يدرك أن هذا الخبر انتشر فقط للثرثرة لأنه سخيف جداً".

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