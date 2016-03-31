إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: لا صحة لنيتي العودة لسموحة.. أريد مستحقاتي منهم

قال لاعب وسط الزمالك إبراهيم عبد الخالق إنه لا يريد العودة لناديه السابق سموحة في الوقت الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن محادثة بين فرج عامر رئيس النادي السكندري ولاعبه السابق حتى يعود لسموحة.

وقال عبد الخالق لـFilGoal.com "لا صحة لنيتي الرحيل عن الزمالك، حاربت من أجل الانضمام للأبيض".

وأضاف "الجميع يعلم أن المفاوضات بين سموحة والزمالك استمرت أكثر من شهرين، كيف سأعود قبل مضي عام واحد على انضمامي؟".

وأردف "كل ما في الأمر إني تحدثت مع فرج عامر للحصول على مستحقاتي المتأخرة لدى النادي، وهي 130 ألف جنيه".

ولعب عبد الخالق 11 مباراة مع الزمالك في الدوري هذا الموسم.