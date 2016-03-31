أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل الزمالك – بلا شيكابالا.. كهربا وحمودي وإبراهيم أساسيين أمام الضبعة

Google+ Print
تشكيل الزمالك – بلا شيكابالا.. كهربا وحمودي وإبراهيم أساسيين أمام الضبعة تشكيل الزمالك – بلا شيكابالا.. كهربا وحمودي وإبراهيم أساسيين أمام الضبعة

أعلن مدرب الزمالك أليكس ماكليش التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفريق أمام مركز شباب الضبعة ضمن دور الـ32 لكأس .

ويغيب عن الزمالك لاعبيه الدوليين اللذين شاركوا في مباراة نيجيريا، وهما حمادة طلبة وأحمد الشناوي.

ويشارك أحمد حمودي ومحمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" كأساسيين في التشكيل الذي لا يتضمن اسم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد دويدار وعلي جبر ومحمد عادل جمعة وحازم إمام

خط الوسط: محمد كوفي وأحمد توفيق وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم وكهربا

خط الهجوم: باسم مرسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين