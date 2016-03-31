تشكيل الزمالك – بلا شيكابالا.. كهربا وحمودي وإبراهيم أساسيين أمام الضبعة

أعلن مدرب الزمالك أليكس ماكليش التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفريق أمام مركز شباب الضبعة ضمن دور الـ32 لكأس مصر.

ويغيب عن الزمالك لاعبيه الدوليين اللذين شاركوا في مباراة نيجيريا، وهما حمادة طلبة وأحمد الشناوي.

ويشارك أحمد حمودي ومحمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" كأساسيين في التشكيل الذي لا يتضمن اسم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد دويدار وعلي جبر ومحمد عادل جمعة وحازم إمام

خط الوسط: محمد كوفي وأحمد توفيق وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم وكهربا

خط الهجوم: باسم مرسي