صور.. راديو النيل يستقبل سهير الباشا وطلاب جامعة النهضة

كتبت – إنجي لطفي

استقبل ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، اليوم الخميس، الإعلامية القديرة سهير الباشا، الرئيس الأسبق لشبكة إذاعة الشباب و الرياضة، و المشرف الحالي على راديو نهضة أون لاين، التابع لكلية الإعلام بجامعة النهضة ببني سويف.

كما استقبل عددا كبيرا من الطلبة، والطالبات، حيث قام “عبد العزيز”، بتعريفهم بشركة راديو النيل، والهدف من إنشائها.

جاء ذلك في إطار تبادل الخبرات و دعم قدرات الشباب .

واستعرض رئيس مجلس إدارة “راديو النيل”، معهم كل إذاعة والشريحة المستهدفة منهم.

وقام الطلاب بزيارةٍ للاستوديوهات، فضلًا عن اللقاء مع المذيعين والمذيعات، وعمل بعض التدريبات الصوتية لهم .

وقامت الإذاعية سهير الباشا، بتسليم ماهر عبد العزيز، درع جامعة النهضة، وطلبت منه توقيع بروتوكول مع شركة راديو النيل، لتدريب الطلبة والطالبات على مهارات العمل الإذاعي.