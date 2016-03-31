صور.. محافظ سوهاج يعلن عن إقامة معارض للسلع الغذائية بجرجا وطهطا‎

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن إقامة معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بميدان المحطة بمدينة طهطا ومعرض أخر بجوار مقر النيابة الإدارية بمدينة جرجا خلال الأيام القلية القادمة.

وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض بمدن المحافظة المختلفة بعد نجاحها بمعرضي العروبة وميدان العارف بمدينة سوهاج والإقبال الكبير من المواطن على تلك المعارض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع مسئولي مديرية التموين بالمحافظة بقاعة المؤتمرات بالديوان العام وبحضورالمحاسب كمال شلبي سكرتيرعام المحافظة والمحاسب شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج ومديري الإدارات التموينية.

وأكد المحافظ على أهمية دور الجمعيات الاستهلاكية والفئوية في مواجهة غلاء الأسعار للسلع والمواد الغذائيىة، مشيرًا إلى أهمية دورها خلال المرحلة القادمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتقديم الأفضل دائمًا للمواطن البسيط، وجاري تطويرعدد 15 جمعية استهلاكية بمختلف مدن المحافظة وتجهيزها بأحدث وسائل العرض للسلع والمواد الغذائية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم اقامة منافذ بيع ثابتة بأسعار مخفضة أيضًا بالمدن والقرى الكبيرة بدلًا من المتحركة بهدف توفير السلع في أي وقت يحتاج إليها المواطن، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين في الفترة القادمة، مع وضع خطة للمتابعة الدورية للسوق والسلع الغذائية لمواجهة أي تلاعب أوغلاء للأسعار.

ومن جانبه أعلن المحاسب شمس الدين محمد يوسف، أن عدد فروع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج بلغ 115 جمعية في حين أن الجمعيات الفئوية بلغت 229 متوقف منها 97 ويعمل 132 جمعية، كما أن فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة التي تقوم بصرف السلع التموينية لتجار التموين بلغ 17 فرع بنطاق المحافظة.