تحليل في الجول – مجدي عبد الغني يتحدث عن: ما ينقص مصر للتأهل لكأس العالم

ماذا يحتاج المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم؟ وما هي نقاط قوته وضعفه التي ظهرت أمام نيجيريا؟ مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق يجيب لـFilGoal.com.

وكان منتخب مصر قد تغلب على نيجيريا يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 بهدف دون رد ليقترب كثيرا من التأهل للبطولة.

وتحدث عبد الغني قائلا:"مباراة نيجيريا كان بها ستة لاعبين هم نقاط قوة المنتخب المصري وهم رامي ربيعة وأحمد حجازي وعمر جابر وحمادة طلبة وإبراهيم صلاح ورمضان صبحي الذي كان ينقل الفريق من الدفاع للهجوم".

وأضاف"هؤلاء هم من قاموا بتنفيذ خطة المدير الفني هيكتور كوبر بطريقة جيدة خلال اللقاء".

وعن نقاط الضعف واصل لاعب منتخب مصر السابق حديثه"بعد تسجيل رمضان صبحي هدف المباراة الوحيد اندفع منتخب نيجيريا إلى الهجوم من أجل تعديل النتيجة وسيطروا تماما على وسط الملعب بل وتوغلوا إلى منطقة جزاء مصر".

وأردف"لولا الحظ والوفيق لم نكن لنخرج منتصرين في النهاية".

وبسؤاله عن ماذا ينقص منتخب مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990 أجاب"أن يكتسب اللاعبين بعض الخبرات".

وأوضح"اكتساب تلك الخبرات سيأتي عن طريق خوض العديد من المباريات الودية القوية والمعسكرات الإعدادية الطويلة المدى مع استمرار مسابقة الدوري وظهور اللاعبين بشكل جيد مع أنديتهم".