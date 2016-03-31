مناقشة الممارسات الإعلامية وتأثيرها على الصحة النفسية فى مؤتمر بجامعة عين شمس

تحت عنوان "الإرشاد النفسى دعم للتنمية الشاملة للفرد والأسرة والمجتمع.. آفاق للحاضر ورؤى للمستقبل"، يقيم مركز الإرشاد النفسى بجامعة عين شمس مؤتمره السنوى الـ20 وذلك يوم الأثنين والأربعاء 4 و5 أبريل، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بدار الضيافة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بعمل رئيس الجامعة.

يأتى هذا المؤتمر بمناسبة اليوبيل الفضى لإنشاء مركز الإرشاد النفسى بكلية التربية جامعة عين شمس، ويشارك فى المؤتمر العديد من الدول العربية، منها "المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، الأردن، وغيرها من الدول العربية"، ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور أهمها:

1. الارتباط بقضايا الوطن وتعميق مفهوم المواطنة الإيجابية والمشاركة المجتمعية.

2. وأهم المشكلات المجتمعية والظاهرات النفسية الإيجابية والسلبية التى أفرزتها الظروف الإقليمية فى الفترة الماضية.

3. والممارسات الإعلامية الحديثة فى عصر الفضائيات والسماوات المفتوحة بين الإجادة والإساءة وتأثيرها على الصحة النفسية المجتمعية، والإرشاد النفسى ودوره فى التنمية المجتمعية عبر إمكانات التكنولوجيا الحديثة، والصحة النفسية المجتمعية، مقوماتها ومعوقاتها، والتحديات التى تطرحها القضايا الاجتماعية المعاصرة.

ويضم المؤتمر عدة ندوات حول "إستراتيجيات الإرشاد النفسى من أجل التنمية، نحو رؤية عربية لتنمية الصحة النفسية المجتمعية فى ثقافتنا، تطوير اتجاهات البحث العلمى فى الصحة النفسية والإرشاد النفسى، خطة للعمل العربى المشترك فى دعم الصحة النفسية للإنسان العربى، وتنمية المهارات للأطفال العاديين والأطفال ذوى القدرات الخاصة".

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