الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غير مستقر حيث يستمر تزايد كميات السحب على معظم مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة ونشطة إلى قوية فوق البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح :غربية - شمالية غربية / 20 - 35/40 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 40 - 55/65 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة الى خمسة وستة أقدام قرب الساحل ومن ثمانية الى 10 و11 قدما بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 46 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة و 33 دقيقة ظهرا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 23 18 75 45 .

> دبي 23 20 70 55 .

> الشارقة 24 17 80 50.

> عجمان 23 19 75 55.

> أم القيوين 23 18 80 50 .

> رأس الخيمة 24 17 85 45 .

> الفجيرة 24 25 75 25.

> العين 24 17 85 23 .

> ليوا 24 16 80 35 .

> الرويس 22 18 80 55 .

> السلع 22 18 85 55.

> دلما 22 29 75 60 .

> طنب الصغرى 22 18 75 65 .

> طنب الكبرى 22 18 75 65 .

> أبوموسى 22 19 75 60.