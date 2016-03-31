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بالصور.. هبوط منزل من 3 طوابق تحت سطح الأرض واختفاء الدور الأول بالدقهلية

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بالصور.. هبوط منزل من 3 طوابق تحت سطح الأرض واختفاء الدور الأول بالدقهلية بالصور.. هبوط منزل من 3 طوابق تحت سطح الأرض واختفاء الدور الأول بالدقهلية
شهدت قرية الشوامى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، هبوط منزل جديد مكون من ثلاثة طوابق أسفل الأرض واختفاء الدور الأول بالكامل تحت سطح الأرض.

وأشار مسئول بالإدارة الهندسية بالقرية إلى أن المنزل ملك فوزى المهدى المهدى حوريب، وهو منزل مبنى جديد، وشرع صاحب المنزل فى بناء الدور الرابع ويقطن به أسرتان.

وانتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ ورجال المباحث برئاسة الرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد شومان معاون مباحث المركز إلى المنزل وتم إخلاؤه، فيما تم فصل التيار الكهربائى عن المنطقة.

وأشار أحد السكان إلى أنهم شعروا بهزة أرضية وتحرك فى المنزل، فصعدوا على الفور إلى الطابق الأعلى، وأكدت الإدارة الهندسية التابعة للمركز أنه سوف يتم إخلاء المنزل وهدمه.

المنزل المنهار (1)

المنزل المنهار (2)

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