سيدة تجمع بين زوجين فى الغربية.. وتؤكد: لم أكن أعرف مخالفة ذلك للقانون

حررت ربة منزل مقيمة دائرة قسم ثان طنطا محضرا يحمل رقم 2704 إدارى، اتهمت فيه والدتها بالجمع بين زوجين منذ 5 سنوات، أثناء كون زوجها على قيد الحياة والذى توفى منذ عام ونصف، واعترفت الأم بزواجها من رجل آخر ونفت علمها بأن ذلك يخالف القانون.

ووجه اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بسرعه فحص بلاغ "نورهان ا ع " 17سنة ربة منزل مقيمة -دائرة قسم ثان طنطا، مقيمة طرف "حميدو ف ع " 50 سنة عامل مقيم بذات الناحية ( صديق المرحوم والدها)، بقيام والدتها " سحر م ف 33 سنة بدون عمل -مقيمة دائرة مركز سمنود، بالزواج من "سامى ت ا 38سنة -مقيم بذات القرية منذ خمس سنوات حال حياة والدها، والذى توفى منذ عام ونصف.

أضافت بحضور والدتها وزوجها لاصطحابها معهما للإقامة طرفهما بقرية ميت بدر حلاوة، إلا أنها رفضت واتهمت والدتها بالجمع بين زوجين.

وبسؤال والدتها "سحر م ف" اعترفت بذلك ونفت علمها بمخالفة ذلك للقانون، وبسؤال "سامى ت ا"اعترف بذلك، وقررت النيابه صرف الأم وزوجها مؤقتا من ديوان القسم مالم يكونا مطلوبين لسبب آخر بعد أخذ التعهد اللازم عليهما بالحضور عند طلبهما والاستعلام على وجه رسمى من السجل المدنى بطنطا، عما إذا كان المذكور قد قام بتطليق المتهمة من عدمه.

- مدير أمن الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس قسم البحث الجنائى بموانى سفاجا

>