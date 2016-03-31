صرف طاقم الطائرة المختطفة من النيابة بعد الاستماع لأقوالهم

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بصرف الطاقم الرئيسي لطائرة مصر للطيران، التي كان قد تم اختطافها من مطار برج العرب، وتحويل مسارها إلى قبرص، من سراي النيابة.

واستمعت النيابة، لأقوال طاقم الطائرة، فيما أكد عمرو الجمال، قبطان الطائرة، أنه فوجئ وطاقم الطائرة بشخصٍ يتجه نحو قمرة القيادة، ويُطالب بفتحها مهددًا إياهم بحزامٍ يدعي أنه ناسف، ويلفه حول جسمه، إلا أن المختطف لم يستطع فتح الكابينة نظرًا لكونها مصفحة.

وأضاف “الجمال”، أنه ظل متماسكًا ومحافظًا على هدوئه قد الإمكان، ولم يفتح مطلقًا الكابينة، حيث قام بإبلاغ السلطات لتعرض الطائرة لعملية اختطاف فور تحويل مساره لدولة قبرص، لاتخاذ اللازم.

وأشار كابتن الطائرة، إلى نجح ومساعده في خداع المختطف، حين استطاع تصويره، وقام بإرسال صورته للأجهزة الأمنية، على حد قوله.

وأكد أنه نجح في بث الهدوء بين ركاب الطائرة، مشيرًا إلى أن المتهم أعطاه ورقة مكتوب عليها “يجب تحرير مصر”، مطالبًا الكابتن بالتوجه بالطائرة إلى تركيا، وقبرص، واليونان.

كما أكد، أن المختطف حذره من النزول في أي مطار مصري وإلا سيتم تفجير الطائرة”، على حد قوله.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق،انتدب نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول، لمشاركة نيابة غرب الإسكندرية في التحقيق بواقعة اختطاف الطائرة المصرية، وتحويل إتجاهها إلى قبرص.

وضم فريق التحقيق المستشارين أحمد ربيع، وأحمد جاد.