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«حمودة» و«شذى» و«الشيخ» ضيوف في حفلة شعبية طربية مع «الحياة حلوة»

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برنامج الحياة حلوة

برنامج الحياة حلوة

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة رزان مغربي في برنامجها “الحياة حلوة” في الساعة 11 مساء الخميس على قناة “الحياة” في حفلة شعبية طربية.. تضم كل من الفنانين عبدالباسط حمودة وشذى وطارق الشيخ.

ويحكي خلال الحلقة عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ عن مشوارهما الفني وعن مطرب الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية. وقد اشتركا في غناء أغنية “يا ليلة ما جاني الغالي ودق عليا الباب” للمطرب محمد رشدي، بالإضافة إلى الكثير من الأغاني كأغنية “أنا مش عارفني” .. ويحكي طارق الشيخ عن شهرته في الصغر باسم “طارق دلوعة”.

وشاركت الفنانة شذى، والتي غنت لكوكب الشرق أم كلثوم، وقالت إنها لا تصلح لأن تكون مطربة شعبية لأن شكلها لا يؤهلها لذلك. وأنها بصدد الإنتهاء من ألبومها الغنائي والذي سوف يطرح في الأسواق قريبًا.

كما شهدت الحلقة ألعابًا بين الفنانين الثلاثة، والتي لاقت إعجاب المشاهدين.

وفي فقرة الساحر “جينو” خشى عبد الباسط من المشاركة في لعبة من ألعابه الخطرة فشارك “ماجد” نجل “عبد الباسط ” ليحل محل والده وسط ذهول المشاهدين.

برنامج الحياة حلوة

برنامج الحياة حلوة

برنامج الحياة حلوة

برنامج الحياة حلوة

برنامج الحياة حلوة

برنامج الحياة حلوة

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