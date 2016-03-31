بالصور.. اشتعال النيران بمنازل فى قرية بالشرقية والأهالى يتهمون "الجن"

حالة من الرعب يعيشها أهالى قرية الصفيحة، التابعة لمركز الإبراهيمية بالشرقية، بسبب اندلاع حرائق أعلى أسطح المنازل دون سبب معلوم على مدار الأيام الماضية .

وقال محمد رجب طالب جامعي:" نعيش في حالة رعب ولا أحد ينام في منزله خشية اندلاع حريق به وتضرره هو وأبناؤه"، مشيرا إلى أن الحرائق نشبت دون سبب معلوم في عدد من المنازل، موضحا أن الخميس الماضى شب حريق في منزل أحد الجيران ويدعى "محمود الشربيني"، حيث شب الحريق

>في حظيرة المواشي، إلا أنه تم السيطرة عليه بمعرفة الأهالى.

ويضيف "إسلام سعيد" أمين مخازن: "منزل جاري جمال مكاوي شب فيه حريق من ناحية حظيرة الطيور، وأيضا منزل عبد المنعم إبراهيم ، ولا نعلم سبب لتلك الظاهرة إن كان سببها "الجن" كما يشيع الأهالي أم بسبب أبراج شبكة محمول".

ويشير محمد دبوس من قرية كفور نجم المجاورة لهم، أن وفدا من الأهالي توجه لمقابلة رئيس مجلس المدينة .

من جانبه، أكد فيصل الدريهمي رئيس مدينة الإبراهيمية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال فاكس لغرفة الأزمات بديوان عام محافظة الشرقية للوقوف على الأمر، وتقرر تكليف لجنة من الأوقاف لزيارة القرية ، وللتهدئة من روع المواطنين بها، وأيضا تكليف الدفاع المدني بفحص مكان الحرائق والوقوف على ملابسات تلك الظاهرة .

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