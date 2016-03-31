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بالصور.. أمن مطروح ينفذ 17 قرار إزالة لمبانٍ على أراضى الدولة

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بالصور.. أمن مطروح ينفذ 17 قرار إزالة لمبانٍ على أراضى الدولة بالصور.. أمن مطروح ينفذ 17 قرار إزالة لمبانٍ على أراضى الدولة
نفذت مديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، حملة مكبرة أشرف عليها اللواء هشام لطفى مدير الأمن، اشترك فيها جميع قطاعات المديرية، بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح، لتنفيذ 17 قرار لإزالة المنشآت، والتعديات الواقعة على أراضى الدولة، بدون ترخيص بمدينة مطروح.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 17 قرار إزالة، لمنازل وأسوار بمساحات وأطوال مختلفة، جميعها مقامة على أرض ملك الدولة بدون ترخيص بمنطقة علم الروم بمطروح.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وجارِ مواصلة تنفيذ الحملات لإحكام السيطرة الأمنية والتصدى للمعتدين على أملاك الدولة.

إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح (1)

إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح (2)

إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح (3)

إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح (4)

إزالة التعديات على أراضى الدولة بمطروح (5)


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