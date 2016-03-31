رئيس جامعة المنيا يناقش مشروع زراعة المليون نخلة

ناقش الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، مشروع زراعة المليون نخلة بمحافظة المنيا، والذي سيتم تنفيذه إنطلاقاً من المبادرة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا.

حضر الاجتماع الدكتور السيد عبده القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله وكيل كلية الزراعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمهندس مصطفي محمد خليل مدير الإصلاح الزراعي، وناصر محمد السيد ممثلاً للبنك الأهلي المصري، وعطا الحجازي وجمعة طوغان، والمهندس زياد محمد طارق، وباسم مكرم عن مؤسسة الفرسان.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان اليوم، أن جامعة المنيا سوف تمد المشروع بالاستشارات الفنية، من خلال أساتذة كلية الزراعة وتقديم دراسات الجدوي والبحوث العلمية التي تخدم هذا المشروع، مؤكداً علي ضرورة استثمار عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور عادل عبد الله بأنه سوف يتم زراعة مليون نخلة علي ضفاف الترع والمصارف المحيطة بأنحاء المنيا بأجود أنواع النجيل، لانتاج كميات كبيرة ومتميزة من البلح وصالحة للتصدير.