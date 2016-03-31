بالصور.. 100 ألف جنيه للمتميزين فى احتفالات العيد القومى لـ"جنوب سيناء"

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صرف مكافأة 100 ألف جنيه، للمتميزين فى احتفالات العيد القومى للمحافظة، من رؤساء مدن، ومدير المديريات الخدمية، المشاركين فى احتفالات العيد القومى للمحافظة، بمدن طابا، ونوبيع، وطور سيناء، وشرم الشيخ.

وكرم المحافظ، فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء، ومديرمديرية الشباب والرياضة، ومدير مديرية التربية والتعليم، وقوات الأمن، لتميزهم، وجهودهم فى عملهم، ورفع أداء مستوى خدمات المواطنين، كما كرم المحافظ الشيخ عبد الحليم الجمال لخروجة على المعاش.

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