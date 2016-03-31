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تحليل #في_الكلاسيكو - 5 صور تشرح هل يسقط برشلونة بيده.. أم يهيمن على ريال مدريد؟

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"أنا شخص إيجابي، في كل نقطة نجنيها ونبتعد عن الفريق الذي يطاردنا في جدول الترتيب تجعلني سعيدا، إنه أمر رائع". كانت تلك تصريحات إنريكي عقب التعادل بنتيجة 2-2 مع فياريال بالدوري.

لم يخسر برشلونة في آخر 24 مباراة له بالدوري الإسباني، وفاز في 11 مباراة متتالية قبل أن يتعادل بنتيجة 2-2، وبين هذا وذاك ظهرت ثغرات بدفاع برشلونة.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التحليل التالي في صور فرص برشلونة في الكلاسيكو.

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هذا الموسم هو الأفضل لبرشلونة على صعيد التماسك التكتيكي والهجوم، الفريق يتطور ويجد الحلول بسهولة كبيرة، لكن دفاعيا الفريق سقط في فخ التراخي، والاستهتار بالخصم مع بطء الارتداد مما شكل لمحات من الخطورة سواء ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا أو ضد فياريال بالدوري خصوصا الجبهة اليمنى رأينا سيدريك باكامبو يضغط ويراوغ وسط ضعف كتالوني شديد في استخلاص الكرة من الخصم.

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التمركز في حد ذاته في الفترة الأخيرة كان محل سؤال. لم يواجه برشلونة الفريق الذي يدفعه على التراجع لخطوطه الخلفية، فياريال فعل ذلك ببراعة شديدة، طريقة الضغط التي اتبعها برشلونة رأينا فيها 5 لاعبين على سبيل المثال لا الحصر ووسطهم لاعب وحيد ومجددا الفريق يهدد مرماه بسهولة.

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نقطة قوة برشلونة الرئيسية هي في فاعليته أمام مرمى الخصم. فقط 7 أهداف من أصل 86 هدف تم تسجيلهم من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم بالدوري، الثلاثي الفتاك في الخط الأمامي لويس سواريز ونيمار دا سيلفا وليونيل ميسي قادرون على تحويل مجرى المباراة في أية لحظة، لكن أيضا هناك راكيتيتش دائما ما يكون موجودا وأصبح يحصل على دور إنيستا القديم في دعم الخط الأمامي ولعب دور اللاعب رقم 10 في حين أن أندرياس حصل على دور تشافي.

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برشلونة قد يصنع الخطورة بـ3 لاعبين. إنريكي ذكي للغاية في نقطة التعامل مع الكرة إن كانت في حوزة برشلونة بالخط الأمامي في مرتدة أو اثناء بناء هجمة سريعة بعد استخلاص الكرة من الخصم، لنرى الثلاثي الهجومي فقط ضد خط دفاع الخصم بالكامل، وتلك قد تشكل مشكلة كبيرة لدفاع ريال مدريد الذي يندفع للأمام من دون عمق واضح، مما سيمنح مساحات لنيمار وميسي وسواريز.

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الكرة السريعة التي يلعبها الثلاثي تعمد إلى إيقاف دفاع الخصم عن التحرك. تلك الجملة تكررت كثيرا نيمار أو ميسي يمرران الكرة إلى سواريز الذي يحولها بدوره إلى من مررها مجددا كمحطة هامة للغاية، ومن ثم قد نرى من تسلم الكرة إما يسددها في المرمى بدوره أو يمررها لثالث الخط الهجومي والنتيجة واحدة هجمة خطيرة للغاية ودفاع مشلول الحركة من سرعة الهجمة.

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مشكلة تواجه برشلونة دوما عندما يحاول لاعبوه تحويل الوضع الدفاعي من الطرف للعمق، إذ يحدث إرتباك ومن ثم نرى الفريق بلا حول أو قوة أمام المخرق والكرة تذهب مباشرة إلى كلاوديو برافو.

مشكلة أخرى لدى برشلونة وهي أن الخط الخلفي يتراجع ويتراجع دون ضغط على حافة منطقة الجزاء ويكتفي بغلق المساحات، لكن في المقابل نرى مناطق للتسديد متاحة أمام اللاعب وربما مساحة كبيرة للقادمين من الخلف، تلقى برشلونة هذا الموسم هدف من خارج منطقة الجزاء وهدف من على حافة الصندوق من أصل 24 هدف سكنت شباكهم هذا الموسم.

برشلونة يمتلك أفضلية التماسك بعض الشيء عن ريال مدريد لكن لديه عيوب دفاعية لم تظهر بشكل كامل، مثل تراجع الدفاع كثيرا أمام الخصم الذي يبني هجمة، والأخطاء الفردية في التمركز وصعوبة الدفاع ضد المرتدات وظهر هذا في أول هجمة لفياريال على مرمى برشلونة وظهرت في مباراة أرسنال الأولى بدور الـ16 من دوري الأبطال.

على النادي الكتالوني أن يلعب بنفس طريقته لكن ببعض الحرص والحذر الدفاعي، لأن ريال مدريد نسخة زيدان مختلفة تماما عن نسخة رافاييل بينيتث.

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