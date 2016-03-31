فيرجسون لجوارديولا: كرة القدم الإنجليزية ليست سهلة

(إفي): حذر الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، الإسباني بيب جوارديولا، الذي سيتولى مسئولية مانشستر سيتي الصيف القادم، من أن "كرة القدم الإنجليزية ليست سهلة".

وصرح فيرجسون (74 عاما) لشبكة (سكاي سبورتس) البريطانية أنه يعتقد بأن المدرب الكتالوني الحالي لبايرن ميونخ الألماني "سينجح" في إنجلترا، لكنه يشكك في إمكانية تحقيقه لنفس الإنجازات التي حققها في البرسا -فريقه السابق- مع السيتيزنس.

وصرح الاسكتلندي، الذي يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ الكرة "لا يوجد شك بأن بيب لديه طريقة عمل رائعة وهو ما يظهر في ما يطلبه بكل مران".

وأضاف "مانشستر سيتي حقق ضربة قوية بالتعاقد معه ولكن الأمر لن يكون سهلا، كرة القدم الإنجليزية ليست بهذا الشكل. جميع المدربين الأجانب الذين عملوا في إنجلترا قالوا نفس الأمر. آرسين فينجر تحدث عن هذا الأمر بعد أشهر من مجيئه، نفس الوضع مع جوزيه مورينيو".

ولم يبد المدرب السابق للمانيو (1986-2013) أي شك في كون "بيب سينجح" في السيتي، ولكنه لا يعتقد أنه قادر على تحقيق نفس الانجازات معه كتلك التي حققها مع البرسا.

وأضاف المدرب المتوج بلقب البريميير ليج مع الشياطين الحمر 13 مرة ودوري الأبطال مرتين، من بين ألقاب أخرى "بيب سيحقق نجاحات، لكن لا أعتقد نهائيا أنه سيكرر ما فعله مع البرسا، فهم كانوا الأفضل".

وكان سيتي قد أعلن في أول فبراير الماضي التعاقد مع جوارديولا بدءا من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، حيث سيخلف التشيلي مانويل بيليجريني.