العملية والأناقة في "ديكورات" غرفة المعيشة

تعدّ غرفة المعيشة من الغرف الأكثر استهلاكاً في المنزل، لذا من الضروري تأثيثها بصورة مريحة، وإعداد "ديكورات" أنيقة فيها تحقّق متطلبات أفراد العائلة. "سيدتي. نت" يطلع من مهندسة الديكور كارلا منذر على النصائح الأهمّ لتصميم غرفة معيشة تجمع بين جاذبية الإطلالة والعملانية.

1. الألوان

- استعملي الألوان الحيادية، كالأبيض والبيج، لطلاء الجدران.

- اطلي الجدران بألوان حيادية، كالأبيض والبيج، إذا دخلت الألوان الزاهية على القماش، مع إمكانية تمييز جدار محدّد عن البقية من خلال طلائه بأحد ألوان موضة الموسم، في حال تمّ استعمال الأقمشة السادة.



2. الأثاث

- اختاري لــ"ديكورات" غرفة الجلوس بالمنزل العصري، بين أريكة تتخذ شكل حرف "إل" اللاتيني L مع مقعدين، أو أريكة بمقاعد ثلاثة وأخرى بمقعدين.

- اختاري الأرائك والمقاعد المريحة والعمليّة، تلك التي يغطّيها القماش أو القطن أو الجلد أو "الألكانترا"، مع البعد عن كساء الحرير لصعوبة تنظيف الخامة المذكورة.

- اختاري الستائر المصنوعة من الكتّان، مع الحرص على أن تتماشى ألوانها مع قماش الأرائك.

- اهتمي بمكان التلفاز، فلا بدّ أن يكون مرئياً لجميع الجالسين في الغرفة. في هذا الإطار، يمكن أن يعلّق الجهاز على الجدار الرئيس، أو أن يتخذ مكانته ضمن مكتبة من الخشب، حسب مساحة الغرفة. لكن، ينصح بالبعد عن وضع التلفزيون قبالة النافذة التي تعكس ضوء الشمس على الشاشة.

- قسّمي المكتبة حسب احتياجات الأفراد، فلا مانع من أن يأتي ضمنها مكتب صغير، أو أن توضع طاولة بسيطة مع كراس أربعة في إحدى الزوايا للأكل أو اللعب.

- اشتري الطاولات الجانبية ذات الأحجام المتعددة، الطاولات التي يمكن أن تتداخل ببعضها البعض، بدون إحداث فوضى في المكان!

3. "الاكسسوارات"

- لا تكثري من نثر "الاكسسوارات" في الأرجاء، مع الاكتفاء بالقطع غير قابلة للكسر، فضلاً عن إطارات صور العائلة.

- استعملي قطع "الاكسسوارات" الزجاجية الملوّنة أو تلك المصنوعة من "الستاينلس ستيل". ولا مانع من تزيين الجدران بلوحات تحمل صوراً طبيعية مستوحاة من أجواء الموسم.

- علّقي لوحة بريشة رسّام معروف على الجدار في الزاوية، أو اختاري أخرى طويلة بحيث تثبت على الأرض بدرجة 45 مئوية، مع تسليط الضوء عليها لتكون محطّ أنظار الزائرين!

4. الإنارة

- تفادي استعمال الإنارة القوية في "ديكورات" هذه الغرفة، تلافياً لئلا تنعكس على شاشة التلفاز بشكل يعيق الرؤية الواضحة، إذ يمكن أن تدخل الإنارة ضمن المكتبة إن وجدت.

- ثبتي "أباجوراً" أرضياً ذا قاعدة.

- استعيني بـ"الكورنيش"، الذي يحمل إضاءة غير مباشرة، إذا كان السقف منخفضاً.

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