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مايا دياب تخسر أنوثتها لهذا السبب!

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الخميس 31-03-2016 19:02

في خطوة  توصف بالجريئة والغريبة ، قامت النجمة  مايا  دياب بقص شعرها لتكون  هذه المرة الأولى منذ انطلاقتها فنياً التي تطل فيها على الشاشة بهذا اللوك المغاير لإطلالتها المعتادة .

فالنجمة الجميلة ذات الشعر الأشقر –البلاتيني الطويل، تمتلك شعراً يعتبر حلم كلّ امرأة وفتاة من حيث اللون والطول ، ولذا كان من المستغرب إقدامها على مثل هذه الخطوة.

مايا صدمت جمهورها بهذه القصة الجديدة والجريئة التي نفذتها مزيّنة الشعر فاديا المندلق، إذ أفقدتها  - بحسب  رأي البعض-  الكثير من الجاذبية والجمال وأضرّت بأنوثتها . كما تساءل آخرون  كيف يمكنها اعتماد هذه القصة وهي من ذوات الملامح الكبيرة، لافتين إلى أن  عينيّ مايا وشفتيهما كبيرتان، وبالتالي فإن الشعر القصير يزيد عادة هذه الملامح حجماً؛ فما رأيك ـ أنت سيدتي ـ بهذه القصة؟

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