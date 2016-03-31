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الفيفا يقرر إيقاف الإيفواري إيمانويل إيبوي عاما

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الفيفا يقرر إيقاف الإيفواري إيمانويل إيبوي عاما الفيفا يقرر إيقاف الإيفواري إيمانويل إيبوي عاما

(إفي): قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم إيقاف الإيفواري، إيمانويل إيبوي، المحترف بصفوف سندرلاند الإنجليزي، عاما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، أو حتى يقوم بدفع اجمالي مستحقات وكيل أعماله السابق.

وتعود القضية للنزاع بين اللاعب ومدير أعماله السابق، سباستيان بواسو، حيث كان الفيفا قد أمر اللاعب في يوليو 2013 بدفع المستحقات اللازمة لبواسو طبقا للاتفاق الذي كان مبرما بينهما.

وفي التاسع من سبتمبر 2014 قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي معاقبة إيبوي بغرامة قدرها 30 ألف فرنك سويسري لعدم تنفيذه القرار.

وتم منح اللاعب مهلة لمدة 120 يوما لدفع المستحقات، حيث سيكون من حق بواسو بعدها المطالبة بإيقافه عاما عن اللعب، وهو ما حدث.

وكان اللاعب قد تقدم قبلها باستئناف ضد هذا القرار لمحكمة التحكيم الرياضي (تاس) لكن تم رفضه.

وأصدر سندرلاند بيانا يؤكد فيه، عقب إحاطته بقرار الفيفا، أن قرار الإيقاف يتعلق بواقعة حدثت قبل انضمام إيبوي للنادي في التاسع من مارس الجاري حيث كان قد انتقل إليه على سبيل الإعارة قادما من جالاتا سراي التركي، مشيرا إلى أنه لم يبلغه بالأمر.

ويمتد عقد إيبوي مع سندرلاند لنهاية الموسم، لكن النادي أكد أن لديه نية لفسخه.

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