ننشر صور انفجار عربة شرطة قرب محطة حافلات فى مدينة ديار بكر بتركيا

وقع انفجار اليوم الخميس، قرب محطة حافلات فى مدينة ديار بكر جنوب شرقى تركيا، وأسفر الانفجار عن وجود العديد من الإصابات، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وقال مصدر أمنى، إن عشرة أشخاص أصيبوا عندما ضرب انفجار عربة للشرطة فى مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا.

وقالت محطة خبر ترك التلفزيونية، إن الانفجار وقع قرب محطة للحافلات فى المدينة التى تقطنها غالبية كردية، وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار.

جرحى فى انفجار قرب محطة أتوبيسات فى مدينة ديار بكر جنوب شرقى تركيا