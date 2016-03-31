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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح 30 بيتا بدويا بتكلفة 4 ملايين جنيه

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح 30 بيتا بدويا بتكلفة 4 ملايين جنيه بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح 30 بيتا بدويا بتكلفة 4 ملايين جنيه
افتتح اللواء خالد فود محافظ جنوب سيناء 30 منزلا بدويا بقرية الجبيل بمدينة طور بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، من تنفيذ جهاز تعمير سيناء، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بمدنية طور سيناء.

وفى إطار احتفالات المحافظة بعيد تحرير طابا قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة والسيد فوزى همام رئيس مدينة الطور والمهندس محسن مدير عام جهاز التعمير بجنوب سيناء وبعض من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بافتتاح الميادين الجديدة بمدينة الطور، وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير وتجميل المدينة، حيث قاموا بافتتاح ساحة العلم على طريق الكورنيش، وميدان النصر أمام حى النادى وافتتاح ميدان 3 فى 7 أمام الغرفة التجارية.

كما تم افتتاح توسعات مدرسة الزهور الإعدادية بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بها 14 فصلا يستوعب كل فصل 39 طالبة.

ومن جانبه قال فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء إنه تمت إنارة طريق الجبيل المنشية والطرق الداخلية لقرية الجبيل والإسكان البديل بتكلفة 2 مليون جنيه.

محافظ-جنوب-سيناء-خلال-افتتاح-مشروع-البيوت-البدوية-(1)

محافظ-جنوب-سيناء-خلال-افتتاح-مشروع-البيوت-البدوية-(3)

محافظ-جنوب-سيناء-خلال-افتتاح-مشروع-البيوت-البدوية-(4)

محافظ-جنوب-سيناء-خلال-افتتاح-مشروع-البيوت-البدوية-(5)

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