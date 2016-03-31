متى تقدمين السيريلاك لطفلك وما الأنواع المناسبة؟

لدي طفلة عمرها ستة أشهر، قرَّرت إدخال السيريلاك بالأرز في طعامها هل ينفع يصلح معها، وما هي أنواع الطعام المناسبة لسنها؟

«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة، الدكتورة فيفيان محمد وهبي، لتجيب عن السؤالين.

بداية أوضحت الدكتورة فيفيان أنَّه بعد بلوغ الطفل 6 أشهر تصبح الرضاعة الطبيعيَّة غير كافية بمفردها لتلبية احتياجات جسده في النمو والتطور، وهنا ينصح الأطباء ببدء إدخال الأطعمة اللينة للصغار، مثل الخضراوات والفواكه المهروسة، وبالطبع منتجات السيريلاك مسحوق مخفف بالماء أو الحليب المتوفرة في الأسواق تحت مسميات متعدِّدة.

متى تبدئين بإعطاء منتجات السيريلاك لطفلك؟

رغم أنَّ هناك بعض الأمهات تبدأ بإطعام صغارها منذ سن 4 أشهر، إلا أنَّ منتجات السيريلاك عموماً لا يجب إعطاؤها للرضيع قبل سن 6 أشهر، وستجدين هذه التعليمات مدونة على العبوة في مختلف الأنواع.

• أنواع السيريلاك:



1. سيريلاك الأرز:

هذا النوع من السيريلاك يعدُّ من الأطعمة الصلبة المثاليَّة، التي يمكنك البدء بتقديمها لطفلك الرضيع، خصوصاً أنَّه سهل الابتلاع ولا يحتاج إلى المضغ، كما أنَّه لا يحتوي على أي مواد أو نكهات اصطناعية.

2. سيريلاك الأرز والحليب:

يمكنك استخدام هذا النوع من السيريلاك فور بلوغ طفلك عمر الستة أشهر، فهو من أنواع الأطعمة الصلبة المثاليَّة، التي يمكنك البدء بتقديمها لطفلك. يحتوي على 50% من الحديد، الذي يحتاج إليه الرضيع إضافة إلى فيتامين «أ»، و«سي».

3. سيريلاك الأرز والفاكهة:

يحتوي هذا النوع من السيريلاك على مختلف أنواع الفاكهة مثل التفاح والموز والليمون وهو غني بالحديد وفيتامين «أ»، و«سي».

4. سيريلاك الأرز والخضراوات:

يحتوي على مختلف أنواع الخضراوات اللذيذة مثل السبانخ والقرع والجزر، التي يحتاج إليها الرضيع في نظامه الغذائي. كما يحتوي على نسبة عالية من الحديد وفيتامين «أ»، و«سي».

• نصائح عند إطعام طفلك السيريلاك للمرَّة الأولى:

ـ تأكدي من تاريخ صلاحيَّة العبوة، كما يجب استخدامها في خلال شهر على الأكثر من فتحها. وبعد مرور شهر إذا تبقى منها شيء فلا تعطيه لطفلك.

ـ عندما تبدئين بإعطاء طفلك السيريلاك لأول مرَّة، خففيه تماماً بالماء الدافئ أو الحليب ثم ابدئي بعد تقبله بتقليل الماء لتحصلي على عجينة متماسكة يتناولها في نهاية شهره العاشر.

ـ استخدمي ملعقة صغيرة ولا تيأسي من إخراج طفلك للطعام بلسانه فهذه حركة لا إراديَّة معتاد عليها لا تعني أنَّه لا يحب الطعام.

ـ لا تستخدمي مسحوق الأرز بكثرة للطفل الذي يعاني من الإمساك. الشوفان والقمح خيار جيِّد هنا.

ـ بعد مرور شهرين وعندما يبلغ طفلك 8 أشهر يمكنكِ إعطاؤه الأنواع الأخرى كالفواكه والخضراوات بينما الأنواع المحتوية على العسل لا تبدئي بها قبل أن يبلغ طفلك العام.