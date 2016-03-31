بدائل طبيعيَّة للسكر والملح في طعام رضيعك

السنة الأولى من حياة الطفل تعدُّ من أكثر الفترات حساسيَّة له من حيث النمو الجسدي والعقلي، فهي تحتاج إلى عناية خاصة، وبالمقابل تتطلب من الأُم مجهوداً أكبر وبخاصة إذا ما كان هذا الطفل هو المولود الأول في الأسرة، فإنَّ الأُم في هذه الحالة تعاني كثيراً من المشكلات، لأنَّها قليلة الخبرة في التعامل مع المولود. ومن أكثر الصعاب التي تواجه الأُم في هذه المرحلة عمليَّة التغذية، إذ تجد نفسها في مواجهة كائن صغير يحتاج إلى تغذية خاصة.



«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة، الدكتورة فيفيان محمد وهبي، لتقدِّم لنا كميات السكر والملح المناسبة لعمر رضيعك، وما هي البدائل الطبيعيَّة.

بداية أوضحت الدكتورة فيفيان أنَّه يجب تعويد أطفالنا على عادات الأكل الصحيَّة منذ ولادتهم حتى لا يتكون لدى الطفل حب الأطعمة المالحة والمحلاة بالسكر ويعتاد على أنَّ هذا هو الطعم الطبيعي فيستمر فيما بعد في تناول كميات كبيرة من الملح والسكر ما يؤدي إلى زيادة احتمال إصابته بالأمراض والمضاعفات الصحيَّة الخطيرة مع تقدُّم عمره.



• بدائل صحيَّة للسكر والملح لمساعدة طفلك على تناول طعامه:

ـ يجب أن تعلمي أنَّ في السنة الأولى من عمر طفلك فإنَّ كل ما يحتاجه هو غرام واحد من الملح يومياً، وهو يحصل عليه بالفعل عبر الرضاعة الطبيعيَّة أو اللبن الصناعي. لذلك لا تضيفي أي ملح إلى طعامه في السنة الأولى من عمره خشية أن تؤذي كليتيه، فوظائف الكلية لديه ليست بنفس نسبة التركيز لدى الكبار.

ـ لا تعطي طفلك الأطعمة المعالجة التي تحتوي على نسب عالية من الملح، مثل:

• الأطعمة الجاهزة الخاصة بالأطفال والكبار.

• الفطائر.

• البسكويت.

• البسكويت الهش المملح.

• الحساء، أي الشوربة.

• صلصة مرق اللحم.

• الصلصات.

• البيتزا.

• الجبن.

• المقرمشات.

ـ بعد تجاوز طفلك عمر السنة يمكنك استخدام بدائل للملح، مثل: الثوم والبصل، والكمون، والقرفة، والتوابل الأخرى، والخل، والفلفل الرومي، وجميع الخضراوات، والشبت، والكرفس والليمون، فجميع هذه المطيبات مفيدة له وستمنح طعامه مذاقاً طيباً وانتبهي إلى أنَّ الخضار المعلب يحتوي عادة على الملح. لذلك تأكدي منه جيداً واعتادي على قراءة ملصقات الأطعمة لمعرفة أي منها يناسب طفلك أكثر لشرائه.



• بدائل لتحلية طعام طفلك:

1. العسل الخام:

من أفضل المحليات الطبيعيَّة، ومضاد جيَّد للجراثيم والفطريات ويضفي طعماً حلواً على ما يتناوله الطفل، لكن يمكنك إعطاؤه لطفلك بعد عمر السنة، فالأكاديميَّة الأميركيَّة لطب الأطفال نوهت إلى أنَّه يضر بصحة الطفل، ويتسبب في حدوث مشاكل صحيَّة بجهازه الهضمي.



2. الفواكه الطازجة:

تعدُّ الفواكه المُحلِّي الطبيعي المثالي لحبوب الإفطار أو اللبن الطبيعي، فالسكر الطبيعي الموجود في الفواكه لا يمكن الاستغناء عنه، إلى جانب أنَّها تحتوي على كميَّة من الألياف والفيتامينات اللازمة لنمو طفلك ويمكن تقديمها له مقطعة أو عصائر.



3. الجزر:

يستخدم الجزر المبشور كبديل للسكر في كثير من الأحيان، إذ يمكن استخدامه في العديد من الوصفات الغذائيَّة ويضاف على صلصة المعكرونة، ويمكن الاستفادة من عصيره بحيث يوضع على الطعام ليعطي مذاقاً حلواً.

4. التمر:

يستخدم التمر للتحلية والطعام من خلال طحنه إلى مسحوق ناعم. فهو يحتوي على جميع الألياف المكافحة للدهون والمغذيات مثل: فيتامين (ب 6)، والحديد والماغنيسيوم، ويمكنك استخدامه كبديل للسكر الأبيض بالكميَّة نفسها.

5. الفواكه المجفَّفة:

هذه المنتجات المرتكزة غالبا على الأناناس والأجاص والعنب تحتوي على المواد الغذائيَّة الطبيعيَّة ما يجعلها إضافة ممتازة للبسكويت أو الجاتو والأطعمة الأخرى للحصول على طعم مُحلى طبيعياً.