السيسي يؤكد لوزير الداخلية الجزائري ضرورة مواصلة التنسيق بين جوار ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ونذير العرباوي سفير الجزائر بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الوزير الجزائري نقل تحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأشار وزير داخلية الجزائر إلى أن زيارته إلى القاهر تعكس حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، لاسيما على الصعيد الأمني في ظل ما تواجهه الدولتان من تحديات ومخاطر مشتركة ناجمة عما يشهده الوطن العربي من أزمات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحب بالوزير الجزائري، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس بوتفليقة، مشيراً إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.

وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجزائر على جميع الأصعدة، لاسيما على الصعيد الأمني في ضوء الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا الذي بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أهمية تضافر الجهود لاستعادة الاستقرار بها وتحقيق التوافق الليبي بشأن حكومة الوفاق الوطني.

كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا بهدف دعم مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من حفظ وحدة الأراضي الليبية، فضلاً عن توفير الدعم للجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب.

وأفاد السفير علاء يوسف بأن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أشار – خلال اللقاء – إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الوزير الجزائري خلال زيارته إلى القاهرة، والتي تهدف إلى رفع مستوى التنسيق الثنائي بين جهازي الشرطة المصري والجزائري لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، حيث أكد الوزير أن هذه المذكرة ستساهم في توثيق التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد – أيضا – بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، تضمنت أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتداعيات تمدد التنظيمات الإرهابية في عدد من دول المنطقة وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة على الأجهزة الأمنية.

وقد تطابقت الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأجهزة الأمنية بالدولتين.

أ ش أ