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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية في غوطة دمشق الشرقية إلى 23 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية في غوطة دمشق الشرقية إلى 23 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية في غوطة دمشق الشرقية إلى 23 قتيلا

غارات جوية – صورة ارشيفية

أفاد ناشطون معارضون اليوم الخميس بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية التي ضربت مدرسة ومستشفى في غوطة دمشق الشرقية إلى 23 قتيلا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا) – حسبما ذكرت (إيه بي سي) الأمريكية – أن الضحايا سقطوا جراء سلسلة من الغارات الجوية التي ضربت بلدة دير العصافير التي تسيطر عليها المعارضة، والتي تقع بغوطة دمشق الشرقية، مضيفا أن 4 أطفال وأحد عمال الدفاع المدني كانوا من بين الضحايا.
> وفي السياق، قالت لجان التنسيق المحلية إن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية بلغت 17 قتيلا.

من جانبه، أدان الائتلاف السوري الوطني المعارض “مجزرة” دير العصافير، قائلا إنها تهدد بإفشال محادثات وقف إطلاق النار والسلام التي من المقرر أن تستأنف في جنيف في غضون أسبوعين.

أ ش أ

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