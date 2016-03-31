حوار في الجول – معروف يوسف يتحدث عن.. الفارق بين فيريرا وماكليش ولاعب الأهلي الذي يتمناه في الزمالك

48 مباراة بقميص الزمالك سجل فيهم هدفين وصنع 6، وحمل مع الفريق لقب الدوري بعد غياب طويل بالإضافة لكأس مصر.

النيجيري معروف يوسف، الذي كان محل صراع بين الأهلي والزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الموسم الماضي إلى أن اختار الزمالك، وكان جزءا من فريق أعاد الزمالك للبطولات.

FilGoal.com كان له هذا الحوار مع اللاعب النيجيري، يتحدث فيه عن الفارق بين المدربين اللذين تعاقبوا على تدريبه في ميت عقبة، ولاعب الأهلي الذي يتمناه في الزمالك، بجانب أمور أخرى عديدة منها رأيه في مباراة المنتخب أمام نيجيريا، وموقفه من الانضمام للنسور الخضر.

كيف تقيم تجربتك مع الزمالك؟

هي تجربة جيدة للغاية، مررت فيها بفترة صعبة في البداية بعدها تحسنت الأمور معي بمساعدة زملائي، خاصة أن الانضمام لفريق الزمالك في سن صغيرة - 21 عاما- كان أمر صعب على أي لاعب التكيف معه سريعا خصوصا أن البداية مع الفريق كانت متذبذبة بالإضافة لحادث الدفاع الجوي ولكن بعدها ظهرت بشكل جيد واصبحت الأمور أفضل في الزمالك.

هل كنت تشعر بالقلق بسبب تراجع مستواك في أول فترة مع الزمالك؟

أنا مظلوم في هذا الأمر، كل ما في الأمر أني لم أخض فترة إعداد مع الزمالك بسبب ضيق الوقت وحدوث خطأ إداري في إرسال التأشيرة الخاصة بي وهو ما تسبب في عدم قيدي في القائمة الإفريقية وعودتي للقاهرة متأخرا للانضمام للزمالك، ودخلت في المباريات مباشرة واحتجت فترة للتأقلم خصوصا أن الأداء مع الشرطة وطريقة اللعب مختلفة تماما عنها في الزمالك.

وما شعورك قبل بداية الموسم الماضي والمنافسة بين الاهلي والزمالك لضمك؟

في البداية الأمور كانت عادية، ولم أكن منشغل بها وكان تفكيري في خطوة أكبر من التواجد مع فريق الشرطة ولكني بصراحة كنت أريد الانضمام للزمالك وساعدني في ذلك وكيلي أسامة فرحات رغم وجود ضغوط كبيرة علي للانتقال إلي الأهلي، وحدثت المنافسة ولكني وقتها حسمت قراري بالتواجد مع الزمالك خصوصا ان أحمد سليمان وأحمد مرتضي عضوا المجلس وقتها بذلا مجهودا كبيرا في إقناعي بالانضمام للفريق الأبيض.

قراري كان أيضا سببه أني أحب الزمالك بسبب بدايتي في مصر كانت مع تألق شيكابالا الكبير مع الزمالك، فهو أمتع لاعب رأيته في الكرة المصرية من وجهة نظري.

ما الاختلاف بين فيريرا وماكليش وميدو؟

أي مدرب تدربت معه استفدت منه، مازلت في المرحلة الاولي مع ماكليش ولم اتعامل معه بشكل كبير ولكن واضح للجميع أنه مدرب كبير ويجيد التعامل مع التفاصيل الصغيرة مع أي لاعب.

أما فيريرا، فهو مدرب صاحب فكر كبير ويمتلك أدواته التي ساعدته في تحقيق النجاح وتعامل معي بشكل جيد ومنحني الفرصة وآمن بقدراتي وأكن له كل تقدير.

أما ميدو فكان جيد للغاية في تجميع اللاعبين وتحفيزهم بشكل جيد لتقديم أفضل ما لديهم.

ماذا عن الاحتراف في أوروبا وحقيقة وجود عرض سويسري؟

أنا أمتلك عرضا سويسريا، ولكن أي عروض يجب أن تصل بشكل رسمي للنادي حتى يتم التعامل معها بشكل جدي، ولكن حتى الآن لم تأخذ أي أمور طابع الجدية.

وبشكل عام أي لاعب يتمنى اللعب في أوروبا وهو طموح مشروع لي ولكن حتى الآن لم أحسم موقفي.

هل من الممكن أن تقوم بالتجديد للزمالك؟

أنا اشعر بالارتياح الشديد في الزمالك والإدارة برئاسة مرتضي منصور تتعامل معي بشكل جيد وكذلك إسماعيل يوسف مدير الكرة فهو حلقة وصل مع الإدارة وينفذ طلباتنا بشكل مميز، ولكن الأمور مازالت مبكرة فمازال موسم أخر بعيدا عن الموسم الجاري وأنا أحصل علي حقوقي ولكن بشكل عام لا أفكر سوى في المشاركة بشكل أساسي في الفترة الجارية فقط.

ماذا عن مواجهة بجاية الجزائري؟

هي مواجهة قوية بكل تأكيد، وأحلم بالتتويج مع الزمالك بالبطولة الإفريقية بعد تتويجي بالدوري والكأس لأكون قد حققت أهم احلامي كلاعب مع الفريق الابيض.

الفريق الجزائري محترم ونحن نكن الاحترام للجميع ولكن اسم الزمالك كبير في القارة السمراء والكل لديهم القلق من مواجهته.

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ما رأيك في خسارة المنتخب النيجيري أمام نظيره المصري وعدم تأهله لأمم إفريقيا؟

هو أمر محزن للغاية، الخسارة من المنتخب المصري وفقدان فرصة التأهل لأمم إفريقيا، ولكن المشكلة الحقيقة في الكرة النيجيرية هي عدم ثبات التشكيل، فكل مباراة بتشكيل مختلف ومجموعة أخري وهو ما يؤثر جديا على الانسجام وتقديم عروض طيبة.

ولكن الامور مختلفة في المنتخب المصري، وهذا كان سبب في الفوز بالمواجهة.

أين أنت من الانضمام للمنتخب النيجيري؟

حلم لأي لاعب تمثيل منتخب بلاده، ولكن خلال تواجدي الأسبوع الماضي في نيجيريا تحدث معي أحد الإداريين وبعض مسؤولي اتحاد الكرة وأكدوا لي على وجود اهتمام كبير بمستواي، وما أقدمه مع الزمالك واحتمالية انضمامي في الفترة القادمة بشرط التركيز في المباريات المقبلة مع نادي الزمالك وهو ما أسعى له.

ما أجمل هدف سجلته في مسيرتك الكروية؟

هدفي في أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. ساهم هذا في تحقيق فوز هام في مسيرة الفريق وقتها وساهم في تثبيت أقدامي مع النادي الأبيض.

من أفضل لاعب في الكرة المصرية؟

محمد صلاح ومحمد النني يقدمان مستوى طيب للغاية في الاحتراف وأنا معجب بمستواهم.

أما في مصر فيوجد عدد من اللاعبين ولكن معظمهم زملائي وأنا أحب شيكابالا كثيرا.

من اللاعب الذي تتمنى أن ينضم للزمالك من الأهلي؟

نحن فريق كبير ولدينا وفرة في كل المراكز، ولكن بشكل عام رمضان صبحي، فهو لاعب جيد للغاية.